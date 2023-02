Con l’età cambia anche la nostra personalità (in meglio). Lo svela la scienza

Fonte: iStock Come cambiamo con l'età?

I cambiamenti, lo abbiamo detto più volte, fanno paura. Del resto lasciare tutto ciò che ci è familiare per navigare in acque sconosciute è qualcosa che incute inevitabilmente timore. Eppure, accogliere il cambiamento, è un atto doveroso per la nostra crescita e per la nostra stessa evoluzione.

La verità è che anche quando non ce ne accorgiamo, in realtà, stiamo già cambiando. Lo facciamo ogni giorno e inconsapevolmente quando ci aggrappiamo alle nostre confortanti abitudini, quando un po’ per timore e un po’ per pigrizia evitiamo di uscire dalla nostra comfort zone. Quando abbiamo l’illusione che mentre il mondo li fuori muta e si trasforma, noi restiamo sempre uguali.

Anche se crediamo di non essere cambiati, basta guardarci indietro per capire che in realtà lo siamo eccome. Lo conferma anche la scienza e le notizie che ci porta sono più che positive. Con l’avanzare dell’età, infatti, cambiamo noi e cambia anche la nostra personalità, e per fortuna lo fa in meglio.

Come si cambia con l’età?

Il cambiamento, dicevamo, fa parte della natura umana. E non abbiamo bisogno delle numerose evidenze scientifiche per avere la conferma che tutti, chi più e chi meno, non restiamo mai gli stessi che eravamo fino a qualche anno fa.

Si modificano i modi di pensare e quelli di vivere, cambiano le abitudini e le preferenze. Cambiamo noi, nel corpo, nella mente e nel cuore. E, proprio come il vino, più diventiamo grandi più siamo migliori. A confermarlo è proprio la scienza che ci dice che tutti i cambiamenti che si susseguono nell’età adulta sono più che positivi.

Secondo un’indagine condotta dai ricercatori dell’Università di Houston, in collaborazione con l’Università di Tubinga, è emerso che le personalità degli individui tendono a migliorare con gli anni. Lo studio ha analizzato il cambiamento di circa 2000 persone nell’arco di 50 anni, mettendo a confronto chi erano prima, durante gli anni delle scuole superiori, e chi sono diventati adesso.

Quello che è emerso dallo studio è che se è vero che il carattere di una persona non cambia, è anche vero che la maturità acquisita con gli anni modifica inevitabilmente alcuni tratti della personalità. Insomma, la conferma che con l’avanzare dell’età si matura, e si migliora, arriva proprio da questa ricerca.

Più cresciamo più siamo migliori

Non si tratta di una novità in senso assoluto, sono diverse le evidenze scientifiche che confermano che la maturità ci rende persone migliori. Con l’età, infatti, tendiamo a dare il giusto peso alle cose, ad allontanare le situazioni e le persone negative e, più in generale, impariamo a goderci la vita.

Secondo quanto emerso dallo studio delle università di Houston e di Tubinga, l’avanzare dell’età ci trasforma. C’è più empatia verso gli altri, più fiducia in se stessi e più serenità, volta proprio a ricercare un benessere emotivo e fisico. Crescendo, infatti, impariamo a gestire meglio le situazioni di stress, dominando la rabbia e l’impulso, a favore di un atteggiamento più conciliante con noi stessi e con gli altri.

I risultati di questa ricerca, non possono che farci pensare a un’altro studio proprio sulla terza età condotto dall’American association of retired persons e dal National Geographic, di cui vi abbiamo parlato qui, che afferma che la nuova felicità è over 70. Insomma, dobbiamo tutti crescere ancora un po’ per trovare il giusto equilibrio, ma la destinazione d’arrivo sembra davvero bellissima.