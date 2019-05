Le donne impegnate hanno sempre un uomo di riserva. Lo dice la scienza

editato in: da

Avete presente il luogo comune che vede una donna al termine della propria relazione immersa in vaschette di gelato, cucchiai di Nutella e fiumi di lacrime? Ecco, dimenticatelo. Sembra proprio che per le donne di oggi, la fine di una storia d’amore non sia poi questo grande dramma, del resto c’è sempre un piano B.

Il 50% delle donne impegnate infatti ha già pronto quello che abbiamo definito un uomo “di riserva”, nel caso in cui la relazione dovesse naufragare da un momento all’altro.

Se un fidanzamento o un matrimonio, anche longevo, termina all’improvviso non c’è problema: avanti il prossimo. È così che molte donne reagiscono, soprattutto nel Regno Unito. A svelarlo è stato lo studio condotto in Inghilterra da One Poll che ha fatto emergere risvolti interessanti proprio circa questo “piano B”.

Sembra proprio che nella maggior parte dei casi questo uomo di riserva sia già presente nella vita della donna in questione. Sette donne su dieci hanno ammesso di sentirlo con costanza anche durante la loro relazione in corso. Secondo la ricerca infatti spesso si tratta proprio di un vecchio amico con il quale si è in contatto da sempre e sul quale ci si è sempre affidati e magari, almeno una volta, anche fantasticato.

Gli altri candidati sono colleghi di lavoro, conoscenti in palestra ed ex fidanzati, insomma persone con cui in un modo o nell’altro si condivide del tempo della propria vita.

Una donna su dieci ha confessato di aver nutrito in passato dei sentimenti per questo “uomo di riserva” qualcuna ha raccontato di aver giurato a lui amore eterno. Una piccola percentuale ha rivelato che il protagonista del “piano B” è un amico del proprio compagno. E l’altro 50% delle donne?

Ecco un dato rassicurante, soprattutto per gli uomini. Una buona percentuale delle donne inglesi intervistate, infatti, ha dichiarato che il pensiero di un uomo di riserva non è contemplato, ma le stesse hanno anche ammesso che in caso, avrebbero già individuato qualcuno.