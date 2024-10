Fonte: 123RF

Per alcuni può essere un comportamento fastidioso e invadente, per altri meno, oppure addirittura una coccola o un segno di affetto. Qualsiasi sia il grado di tollerabilità e il motivo sottostante, sapere perché il cane si siede sui tuoi piedi ti permette di comprenderlo a fondo e di instaurare con lui un rapporto profondo, sincero e consapevole. Spesso infatti si commette l’errore di credere che le ragioni sottostanti ai comportamenti degli animali siano le stesse degli esseri umani, nulla di più sbagliato.

In questo caso in particolare, il più delle volte, si tratta di una questione di possesso, concetto diverso da quello di dominanza. In sostanza il cane sta dicendo che ti vuole bene e cerca un modo per proteggerti e sentirsi protetto. Ecco allora che, se si assiste a un atteggiamento del genere, significa che sinora si è fatto un ottimo lavoro di socializzazione, in termini di emotività e affettività. Vediamo allora di approfondire una tematica più complessa di quanto si possa immaginare.

Cosa vuol dire quando il cane si siede

La differenza fra dominanza e possesso è labile, ma importante. La prima infatti avviene fra esemplari della stessa specie, quindi fra cani che devono fissare una gerarchia ben precisa e determinare il proprio territorio. Basti pensare a quegli animali con una territorialità molto spiccata che può trasformarsi in aggressività. Il secondo, invece, ha a che fare con la sfera emotiva e riguarda il fatto che ci sia un legame oggettivo fra animale e proprietario. Il cane sta dicendo che sei suo e di nessun altro, che ti ha scelto come padrone. Per questo cerca il contatto fisico e la tua compagnia.

Il fatto di sedersi su una specifica parte del corpo o zona della casa, poi, ha a che fare con l’anatomia del cane, che con le ghiandole perinatali secerne i feromoni, gli stessi che usano i gatti per comunicare. Si tratta di una sostanza che gli permette di lasciare il segno del proprio passaggio su qualcuno che reputa della famiglia. Sostanzialmente, tu sei colui con il quale si sente al sicuro e del quale cerca il contatto, anche per una questione di un mero calore fisico.

Inoltre il cane avverte lo stato d’animo delle persone, soprattutto a quelle a cui vuole bene e se le sente in difficoltà si avvicina per far capire cosa c’è, per dire che si può contare sulla sua presenza e sul suo sostegno. È un gesto che cela la volontà di consolare qualcuno che si avverte profondamente affine e importante.

Cosa significa quando il cane si siede sui piedi

Il linguaggio del cane è complesso e non sempre è facile da comprendere, vista la distanza comunicativa che esiste fra specie così diverse fra loro. Vivere a stretto contatto con un animale domestico può ridurre il gap, ma non potrà mai annullarlo completamente. Si tratta di un concetto da tenere a mente per non commettere l’errore di sentirsi troppo sicuri circa l’interpretazione dei suoi bisogni. Capirlo a fondo vuol dire avere una maggiore consapevolezza del rapporto che si crea e dà la possibilità di agire in modo mirato in caso di necessità. Ecco allora cosa può provare in questo caso:

Ha paura o è preoccupato;

Cerca o vuol dare rassicurazione;

Sa dov’è il proprio padrone;

Cerca attenzioni;

Ha dolore fisico.

Il cane si siede sui tuoi piedi perché cerca il contatto. Il suo modo di ‘parlare’ è molto più fisico che verbale. In questo modo tiene sotto controllo la situazione, sia dal punto di vista spaziale che emotivo. Inoltre, se soffre di ansia da separazione o pensa di non essere stato tenuto nella giusta considerazione, è così che lo fa presente.

Come accennato, ci sono questioni che hanno a che fare con il tatto e l’olfatto. Se il cane sente freddo, cerca calore nella parte del corpo del padrone più vicina a sé. Inoltre, l’odore dell’umano per lui più importante lo fa sentire al sicuro, lo tranquillizza: sentirlo gli piace. Ecco spiegato, quindi, uno dei motivi per il quale il cane annusa dappertutto.

Ha a che fare con il rapporto ancestrale che si instaura con la propria madre nel grembo materno e sin da cuccioli, nelle prime settimane di vita. I piccoli, infatti, hanno bisogno di sentire il calore, sia per sentirsi al sicuro che per non patire le basse temperature. Nel momento in cui capiscono chi è il loro papà o la loro mamma umana, e si fidano, si comportano esattamente come facevano quando erano appena nati.

Perché il cane si siede all’improvviso

Se il cane si siede sui tuoi piedi e non è mai stato prima fra i suoi comportamenti abituali, è bene capire quali sono le ragioni alla base di questo cambiamento. Potrebbe, infatti, essere entrato in gioco uno dei motivi descritti in precedenza o qualcos’altro.

Se si tratta di questioni affettive, non c’è altro da fare se non assecondare il bisogno del cane, se invece si capisce che c’è un malessere sottostante è necessario intervenire, anche imparando a comunicare in maniera efficace. Basti pensare alla paura dei fuochi d’artificio o altre cause che provocano stress e ansia.

Cosa significa quando il cane ti mette la zampa sul piede e cosa fare

Posto il fatto che non c’è nulla di male se il cane si siede sui tuoi piedi, puoi intervenire nel caso in cui il suo atteggiamento diventa particolarmente invadente in relazione al rispetto reciproco degli spazi, che è necessario instaurare in qualsiasi convivenza (anche fra essere umano e animale).

Se poi la ricerca di vicinanza nasconde un malessere, magari legato a un dolore fisico o a un disagio psicologico, è importante sentire il parere del veterinario e individuare la causa. Soltanto così si può avere la conferma che il cane sta male, arrivare alla diagnosi e alla terapia più indicata per la risoluzione del problema nel più breve tempo possibile.

Un tale comportamento può essere legato a un trauma emotivo, se così fosse è importante saperne di più su come accudire un cane abbandonato. Si può decidere di adottarlo o di trovargli una famiglia affidabile: ecco cosa fare se lo si trova per strada.