Ti vuole sposare? 5 segni rivelatori

Una relazione duratura e stabile porta spesso con sé alcune domande come: “mi sposerà mai?” o “e se non volesse sposarmi?”.

Infatti, che tu stia uscendo insieme ad una persona da cinque mesi o anni, probabilmente ti è capitato di pensare al futuro insieme a lui. E mentre alcune coppie parlano apertamente del fidanzamento, altre sono un po’ più riservate e non ne parlano fino a quando la domanda non viene posta.

Se ti stai chiedendo se il tuo ragazzo ti vuole sposare e ti farà la proposta, buone notizie! Secondo l’oroscopo del 2022 potrebbe essere l’anno migliore per il tuo evento speciale. In questo articolo troverai 5 segni rivelatori per comprendere se il momento magico è in arrivo!

Proposta di matrimonio in arrivo? I 5 segnali a cui prestare attenzione

1. Parla di un futuro con te

Hai notato che il tuo ragazzo spesso ti dice di voler invecchiare insieme a te? Questo è un argomento a cui fare attenzione. Uno dei segni rivelatori è infatti quando il tuo partner immagina e parla del futuro con te e ti coinvolge in esso.

L’idea di una vita passata insieme significa che il tuo lui è innamorato follemente di te e che uno dei suoi desideri è di continuare la vostra relazione lungo tutta la vita.

Probabilmente non ti ha ancora fatto la proposta, ma se non ha dubbi sul fatto di passare la vita insieme a te e tu ci sei nei suoi piani futuri, è molto probabile che presto ti chiederà di sposarlo!

2. Le sue decisioni ti coinvolgono sempre

Il matrimonio è l’unione di due persone in una cosa sola. Quindi, quando un ragazzo ti coinvolge nelle decisioni più importanti della sua vita, non pensa solo a sé stesso, ma pensa a voi come coppia. Questo è un segno molto chiaro del fatto che un uomo voglia sposarti.

Ad esempio, potrebbe chiedere il tuo parere su un nuovo progetto di lavoro, oppure coinvolgerti in acquisti importanti, come per una casa o un’automobile. Inoltre, potrebbe prendere in considerazione le tue opinioni quando si trova in un litigio con un suo familiare o un suo amico.

In questo caso è sicuro che un giorno vorrà passare il resto della sua vita con te, sposandoti.

3. Il rapporto con amici e famiglia

Ecco un altro segno rivelatore che il tuo partner ti sposerà in futuro! Infatti, la vostra relazione non riguarda più solo lui e te, ma anche tutte le persone a cui tiene e che fanno parte della sua vita.

Se un uomo mostra molta gioia quando è il momento di incontrare la tua famiglia oppure la sua, è un segnale molto positivo. Un uomo che vuole sposarti infatti, non solo ti ha presentato alla sua famiglia, ma essenzialmente ti tratta come se ne facessi già parte. Che si tratti della cena di Natale o della festa di compleanno dei suoi genitori o di un nipote, considera un dato di fatto che farai parte di tutte le attività e le riunioni familiari.

Inoltre, un ragazzo che vuole passare la vita con te, ti presenterà ai suoi amici e farà in modo che tu possa familiarizzare con loro. Questo è un chiaro segnale che sei diventata parte integrante di ogni aspetto della sua vita e che il tuo ragazzo non si vergogna, ma è orgoglioso di stare con te. Prima o poi ti sposerà sicuramente!

4. Vuole convivere

Se il tuo uomo vuole vivere insieme a te è un segno rivelatore che un giorno ti sposerà. La convivenza è un grande passo e questo significa che il tuo partner ha iniziato a pensare all’idea di vivere con te.

Quando vivi con qualcuno, lo conosci molto meglio, dai pregi ai difetti, insieme a tutte le abitudini e le caratteristiche quotidiane.

Inoltre la convivenza è una grande prova d’amore, poiché si entra a far parte di quella dolce routine che potrebbe portare all’altare e ad una vita insieme.

5. Sta lanciando dei segnali

Il più ovvio dei 5 segni rivelatori che il tuo ragazzo vuole sposarti è quando lui inizia a darti segnali e suggerimenti. Quindi è necessario prestare molta attenzione a tutti i segnali, parole o azioni, grandi o piccoli che siano. È così che saprai che il tuo uomo sta progettando una delle proposte più spettacolari di tutti i tempi.

Ascolta quello che dice e presta attenzione alle sue azioni. Il tuo uomo ti sta chiedendo della misura del tuo anello? Ti sta chiedendo del tuo taglio di diamante preferito? Parla molto da solo con le tue amiche? Questo potrebbe essere il segnale più evidente che la proposta di matrimonio stia arrivando! Sarà tua decisione scoprirlo o aspettare il momento magico come una dolce sorpresa.

Se noti uno di questi segni rivelatori nella tua relazioni, probabilmente prima o poi il tuo partner ti farà la proposta di matrimonio!