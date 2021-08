Scuola, quando ricomincia: le date del rientro Regione per Regione

editato in: da

La scuola sta per ricominciare ed è stato condiviso il calendario di rientro Regione per Regione. La prima campanella suonerà a Bolzano il 6 settembre, mentre le ultime il 20 settembre in Calabria e in Puglia. Molte Regioni, invece, saranno pronte a ricominciare con fogli, libri e penne dal 13 settembre. La ripresa dell’anno scolastico 2021/2022 è stata ufficializzata dal calendario delle singole Regioni e dalle Province autonome.

Quando inizia la scuola Regione per Regione

Dopo Bolzano, arriverà il momento di sedere tra i banchi per gli alunni dell’Abruzzo, della Basilicata, dell’Emilia-Romagna, della Lombardia, del Lazio, del Piemonte, dell’Umbria, del Veneto e per la provincia autonoma di Trento e Valle d’Aosta: l’appuntamento per la campanella è stato fissato il 13 settembre.

Solamente il 14 tornerà anche la Sardegna, mentre il 15 potranno tornare a scuola gli studenti della Campania, della Liguria, delle Marche, del Molise e della Toscana. Per il 16 settembre è stato fissato il rientro per la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia. Suoneranno poi le prime due ultime campanelle il 20 per Calabria e Puglia, che hanno puntato su un allungamento delle vacanze, in modo tale da sostenere il settore turistico.

Calendario di rientro tra i banchi di scuola

Come ogni anno, alcune Regioni hanno differenziato l’inizio della ripresa a scuola: è il caso del Veneto, che ha preferito puntare al rientro per le primarie e le medie il 13 settembre, con l’inizio delle superiori fissato per il 16. La data di fine delle lezioni, così come i periodi di vacanza, subiranno la stessa sorte: ogni Regione ha avuto la possibilità di programmare il percorso scolastico nei minimi dettagli in totale autonomia e senza interferenze.

Naturalmente le date potrebbero subire variazioni – così come le fasce orarie – in base all’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto. I calendari, per ogni evenienza, sono già stati stabiliti: di seguito la lista completa delle Regioni, con la relativa data di inizio.