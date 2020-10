Polonia, le donne difendo il diritto all’aborto

Rabbia, incredulità, protesta: il movimento delle donne e della società civile polacca scende in strada dopo il verdetto traumatico del tribunale costituzionale che prevede una modifica ancora più restrittiva della legge sul divieto di aborto. Con la sentenza pronunciata, alle donne sarebbe concesso di abortire soltanto in due casi: quando la gravidanza è il risultato, appurato, di uno stupro nonché nei casi in cui la vita della madre è in pericolo a causa della gestazione.