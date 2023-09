Fonte: IPA Enrico Mentana

Armando Sommajuolo ci ha tenuto compagnia per tanti anni. Era un volto amatissimo del piccolo schermo, un giornalista preparato e un “uomo perbene”, come ha ricordato il direttore del TG La7 Enrico Mentana nel post che ha dedicato su Instagram alla sua scomparsa. Aveva 70 anni quando si è spento e non sono al momento note le cause della morte, ma se c’è una certezza è che insieme a lui se ne va un professionista che ha saputo far breccia nel cuore di tanti telespettatori, con eleganza e un pizzico di sana ironia.

Armando Sommajuolo, le parole di Mentana per la morte del giornalista

“Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava TMC news e fino al 2015 – ha scritto Enrico Mentana, direttore del TG La7 dal 2010, in un post su Instagram -. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari”.

Non avrebbe potuto descrivere meglio il giornalista, scomparso giovedì 28 settembre all’età di 70 anni. Uno di quei professionisti che lasciano il segno con un garbo che è proprio di pochi. Ha dedicato l’intera vita al suo mestiere che ha intrapreso sin da giovanissimo nel 1976, dedicandosi alla conduzione del telegiornale e di contenuti di approfondimento.

La carriera di Armando Sommajouolo, iconico volto di La7

Classe 1953, Armando Sommajuolo ha lasciato il segno nella nostra televisione. Per anni è entrato nelle case degli italiani con educazione ed eleganza e con quel pizzico di genuina ironia che lo ha reso inevitabilmente uno dei volti iconici di La7. La sua carriera ha preso il via negli anni Settanta quando ha iniziato a lavorare nell’emittente privata locale Teletevere, per poi fare il “grande salto” passando a Telemontecarlo, oggi La7.

Mezzobusto molto amato dal pubblico, Sommajuolo ha condotto anche numerosi speciali e programmi della rete come Tesori di Famiglia e Zona Blu. Oltre a ricoprire un ruolo importante nella redazione del settimanale di approfondimento Effetto Reale è stato anche il volto di LIFE, magazine televisivo del quale ha condiviso il timone con Tiziana Panella. Negli ultimi anni Mentana gli ha affidato la conduzione del TG delle 20, alternandosi con Gaia Tortora fino al ritiro definitivo.

Il 24 aprile 2015 è stato ospite del TG La7 della sera ed è lì che ha annunciato alla presenza del direttore la decisione di andare in pensione. Mentana ci ha tenuto ad omaggiare l’amico e collega, come lui stesso ha sottolineato in quell’occasione, dedicandogli poi un servizio. I doverosi onori per un professionista che è stato un vero pilastro per trent’anni.

Armando Sommajuolo, vita privata e curiosità

Della vita privata di Armando Sommajuolo non si conosce molto. Da uomo riservato quale era ha sempre preferito tenere per sé le faccende di famiglia, ma è noto che fosse sposato con Caterina Canovai.

Spesso protagonista di gaffe e scivoloni in diretta tv (i più attenti ricorderanno certamente la “fuga in Siria”), il giornalista è stato anche il volto di uno spot pubblicitario nel 1985 per il whisky Glenlivet. È trascorso tanto tempo da allora, ma c’è chi ricorda ancora con piacere la battuta “Abbiamo l’esclusiva”. Sommajuolo si è anche aggiudicato un piccolo ruolo nella serie La Piovra 3, proprio nelle vesti di giornalista.