Fiorello su Enrico Mentana a Viva Rai2!: “La gravidanza durerà 26 mesi”

Fonte: IPA Fiorello

Altra puntata di Viva Rai2!, altri divertenti e arguti commenti di Fiorello. Nella puntata del 25 gennaio lo showman fa gli auguri, a suo modo, a Enrico Mentana che diventa nonno. Per poi affrontare la situazione del governo, concentrandosi su Giorgia Meloni.

Il Mattin Show dei record ha suonato anche oggi la sveglia dalle 7 del mattino in diretta dal ‘glass’ del Foro Italico, in compagnia di Fiorello, Biggio, Casciari e di tutta la banda. Tra l’altro il team è stato raggiunto da una tenera lettera del piccolo Niccolò con un disegna stupendo. E su Instagram la mamma commenta: “Grazie mille !!Nicolò è contessimo😍 ci vediamo a marzo”.

Enrico Mentana diventa nonno, il commento di Fiorello

Fiorello si concentra su Enrico Mentana. “Non solo compie 69 anni, ma diventa nonno” – legge dalla rassegna e subito aggiunge: “Se nasce femmina, consiglierà alla figlia di chiamarla Maratona, perché la gravidanza durerà 26 mesi e lui commenterà. Ciao Enrico, ti vogliamo bene! Viva il nonnetto di La7”.

Fiorello su Paola Cortellesi

Non sono mancate poi le notizie di spettacolo e, in particolare, l’annuncio per cui Lady Gaga vorrebbe acquistare i diritti di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi per un remake americano.

“Ma ricordiamo anche il successo del libro della Cortellesi, Rosicate”, scherza Fiorello, mostrando la copertina dell’ormai ‘celebre’ volume presentato proprio a ‘Viva Rai2!’. “Subito Lady Gaga ha risposto con la versione americana: Rosication”.

Fiorello, ironia su Giorgia Meloni

Durante l’immancabile appuntamento con la rassegna stampa più improbabile d’Italia, bersaglio dell’ironia dello showman è, ancora una volta, la Premier Meloni e, nello specifico, il suo recente attacco ai partiti dell’opposizione, Pd e M5S.

“Pensate che Meloni attacca l’opposizione e l’opposizione attacca il Governo…Sembra quasi un Paese normale” scherza Fiorello, che subito rincara la dose, stavolta sul question time Meloni-Schlein sulla Sanità.

“Mi immagino la scena, con le due che si sfidano a colpi di ‘Specchio riflesso!’, ‘Non mi hai fatto niente, faccia di serpente!’, ‘Prinz verde! Chiusa, tua’. E lo scontro continua!”. Lo showman prosegue inarrestabile e ne ha anche per il caso Stellantis, l’azienda automobilistica finita nel mirino della Premier, che la accusa di scelte ‘anti-Italia’. “I dirigenti dell’azienda negano il fatto di stare per preparare la panda Macron, mentre, secondo me, la Meloni vorrebbe la nuova Fiat 508 Balilla”, è il commento tra le risate in studio.