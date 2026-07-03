Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Funzionale e divertente, il ventaglio con le scritte è l'accessorio chic e cool dell'estate

L’accessorio più utile e chic per questa torrida estate? Senza dubbio è il ventaglio, un vero must di queste giornate che mettono a dura prova anche i più freddolosi, e che eleva ogni look con il suo mood raffinato e con la sua storia. Perché diciamo, il ventaglio non è solo un accessorio anti caldo, è anche un oggetto che si porta dietro tradizioni e racconti, e che in questo 2026 si arricchisce anche di piccoli particolari, come il ventaglio con scritta, un vero must di queste settimane.

Da dove arriva l’utilizzo del ventaglio

In passato, per esempio, in Cina il ventaglio era solitamente rigido e realizzato con piume o seta e veniva usato non solo per rinfrescarsi, ma anche come “pezzo” tradizionale durante le cerimonie religiose e fino a essere un simbolo identificativo del potere imperiale. In Giappone, ne esistevano delle versioni metalliche, utilizzate dai samurai, mentre in Francia o anche in Italia, soprattutto se si torna indietro in epoca Rococò, il ventaglio era un simbolo di eleganza e femminilità, ma anche un oggetto di seduzione immancabile tra le mani delle dame.

E nonostante i tempi siano cambiati e lo scopo d’uso anche, il ventaglio rimane sempre un accessorio chic, che trasmette eleganza e che si porta facilmente in borsa pronta all’uso in ogni momento possibile. Un must have dell’estate e che mai come in questo anno è tornato in auge, diventando una vera tendenza estiva oltre che un oggetto intramontabile che torna a prendersi lo spazio che merita.

Fisura Il ventaglio più irriverente della stagione

Fisura Il ventaglio con le scritte da avere ora

Il ventaglio con scritta è il must dell’estate 2026

Un accessorio versatile, che si può usare durante una gita in campagna tanto quanto una giornata in spiaggia, ma che non è per nulla raro vedere sventolare anche in città, abbinato a ogni tipologia di outfit, più eleganti o casual, e adattandosi anch’esso allo stile di chi lo porta. Come accade con i ventagli con le scritte, sicuramente una versione più moderna di quella di un tempo, che non perde nulla in fatto di funzionalità ma che aggiunge un tocco personale a ogni look, a seconda del colore e della scritta scelta.

E se il ventaglio un tempo era sinonimo di raffinatezza e simbolo di eleganza, oggi diventa l’accessorio cool e anche divertente delle vostre giornate estive, scegliendo tra modelli, cromie e messaggi scritti sempre diversi e che danno un sverzata di originalità e creatività a ogni vostro look.

Mapimania Il ventaglio per il momento aperitivo

Fisura Addio caldo con il ventaglio con le scritte

Un accessorio e una scritta per ogni look

Dei ventagli con scritte diverse, che trasmettono messaggi diversi e che si possono anche personalizzare con la frase che più si preferisce e che meglio vi rappresenta, rendendo il vostro ventaglio molto più che unico, quasi un prolungamento del vostro stile e mood di vita.

Un accessorio che mette da parte la sua funzionalità dando spazio anche a un aspetto più scenografico, in qualunque modo lo abbiniate e in qualsiasi momento della giornata decidiate di indossarlo. Insomma, il ventaglio nella sua versione moderna con le scritte è davvero un must dell’estate 2026, un accessorio versatile e cool, con cui costruire dei look sempre diversi e originali, a partire dai dettagli.

Fisura Un accessorio originale divertente

Fisura Il dettaglio che trasforma ogni look

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