Ventaglio, come crearne uno con carta e bastoncini di legno

Un ventaglio fai da te con carta e bastoncini di legno? Si fa in un quarto d'ora e costa quasi nulla. Ecco come crearlo e le idee per personalizzarlo

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Quando il termometro non accenna a scendere e l’afa si appiccica addosso, nonostante il condizionatore (fisso o portatile), il ventaglio torna di moda. E allora perché non crearne uno con le proprie mani, invece di comprarlo? È un lavoretto che costa pochissimo, si fa in un quarto d’ora, e diventa subito un piccolo accessorio di stile da tenere in borsa o sul comodino. Perfetto da realizzare anche con i bambini in un pomeriggio di noia, o da regalare alle amiche con un tocco personale.

Cosa serve per creare un ventaglio

Prima di tutto ci occorre un foglio di carta, meglio se un po’ robusto, tipo cartoncino, perché regge meglio le pieghe e dura più a lungo. Un formato A4 va benissimo per un ventaglio di dimensioni normali, ma se lo vogliamo più generoso e scenografico possiamo passare a un A3.

Oltre alla carta servono due bastoncini di legno, che faranno da manico e da struttura: vanno bene gli abbassalingua, gli stecchi larghi del gelato, o anche due matite. Poi ci serve della colla a presa rapida o del nastro biadesivo, un po’ di nastrino o spago per legare la base, e le forbici. Per la parte creativa, infine, teniamo a portata di mano tutto quello che ci ispira: pennarelli, acquerelli, washi tape, ritagli, timbri. Ma a quello ci arriviamo dopo.

Come creare il ventaglio di carta

Per realizzare un ventaglio di carta, sistemiamo il foglio davanti a noi e scegliamo da quale lato iniziare. La cosa importante è mantenere sempre la stessa larghezza per ogni piega: non deve essere perfetta al millimetro, ma abbastanza regolare da permettere al ventaglio di aprirsi bene. Facciamo quindi la prima piega, stretta e decisa, e passiamo bene il dito lungo il bordo per fissarla. Da qui in poi bisogna procedere a fisarmonica: una piega in un verso, la successiva nell’altro, continuando fino alla fine del foglio.

Alla fine ci ritroveremo tra le mani una fascia stretta e compatta, fatta di tante piegoline regolari. Se vogliamo essere precise, possiamo segnare prima le linee a matita con un righello.

A questo punto chiudiamo la fascia a metà nel senso della lunghezza, in modo che le due metà combacino. Le facciamo aderire tra loro alla base incollando i due lembi centrali con un po’ di colla o di biadesivo: è questo che permetterà al ventaglio di aprirsi “a raggiera”.

A questo punto prepariamo i bastoncini, che serviranno sia da sostegno sia da manico. Ne incolliamo uno su un lato esterno della fascia piegata e l’altro sul lato opposto, partendo dalla base e facendoli aderire bene alla carta. In questo modo, quando apriremo il ventaglio, i due bastoncini accompagneranno il movimento e terranno la forma.

Alla base possiamo aggiungere un giro di nastrino o di spago, senza stringere troppo, solo per rendere l’impugnatura più ordinata e resistente. Lasciamo asciugare bene la colla, poi apriamo delicatamente le pieghe con le dita: il ventaglio si allargherà a raggiera e sarà pronto all’uso.

Idee per personalizzarlo e affrontare il caldo con stile

Un ventaglio fatto a mano è bello proprio perché è unico, ma non ci serve molto per trasformarlo in un piccolo accessorio di design estivo. Possiamo partire da un cartoncino già tinto, oppure decorare un foglio bianco prima di piegarlo, quando la superficie è ancora distesa e comoda da lavorare. Acquerelli sfumati nei toni del mare, pois allegri, righe, motivi floreali: l’effetto, una volta aperto a ventaglio, è sempre sorprendente perché il disegno si scompone e ricompone con il movimento.

Il washi tape lungo i bordi dà un finish ordinato e colorato in un secondo. E per le occasioni speciali, qualche piccola applicazione: una nappina di cotone legata al manico, un fiocchetto, dei minuscoli fiori secchi incollati qua e là. Un’idea carina per l’estate è realizzarne diversi in tinte coordinate da lasciare in un cesto all’ingresso, pronti per gli ospiti nelle serate più calde. Il caldo, almeno, lo affrontiamo con un po’ di grazia.