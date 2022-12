Fonte: Unsplash Vedere sostenibile: ecco 5 brand di occhiali green

Anche l’industria dell’occhialeria (di cui l’Italia è leader mondiale) si sta sempre più impegnando nei confronti della sostenibilità. Aumentano di anno in anno le aziende che realizzano occhiali in materiali sempre più ecologici e in modi sempre più sostenibili. Non mi stancherò mai di ripetere quanto sia importante acquistare i propri occhiali in negozio: le lenti sono fondamentali e, se scelte in modo sbagliato, possono creare seri danni alla nostra vista. Vediamo ora insieme qualche brand che vale la pena seguire anche su Instagram.

Parafina

Questo brand spagnolo di occhiali realizza la sua produzione con materiali riciclati al 100% e sensibilizza anche sull’impatto ecologico della produzione standard: per esempio, spiegano che con ciascuno dei loro occhiali vengono risparmiati 1,27 kg di emissioni di CO2 e 832 litri di acqua rispetto ad altri occhiali da sole realizzati in modo non ecologico. Non male eh?

Sea2see

Sea2see è un marchio italiano che, dal 2016, produce, in Italia e in Svizzera, non solo occhiali, ma anche orologi da polso solo con materiali riciclati. Per ogni prodotto venduto viene recuperato un chilo di rifiuti.

Karün World

Karün è un marchio americano che distribuisce in tutto il mondo e che viene sviluppato in Patagonia. I materiali sono tutti riciclati e tracciati e il brand è stato premiato come brand di occhiali più sostenibile del 2021 con il Global Brands Awards 2021.

Radius Eyewear

Radius è un brand italiano che realizza i propri occhiali in modo artigianale completamente in Italia. Nella collezione sono presenti montature da sole e da vista adatte anche a schermare la luce blu degli schermi. I materiali utilizzati sono tutti naturali: acetati di cellulosa 100% biodegradabili e riciclabili, lenti dela migiore qualità e sughero per le custodie.

Meller

Meller è un giovane brand di Barcellona che ha fatto dell’anticonformismo la sua bandiera. I suoi modelli sono realizzati in PET riciclato, acciaio o acetato e i packaging in carta e cartone certificati o materiale plastico interamente riciclabile.