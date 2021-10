6 consigli per prenderti cura degli occhi: dalla prevenzione alle montature

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione e alla cura della vista. Per questo Fabbricatorino, brand storico per l’occhialeria Made in Italy, ha creato una lista di consigli per prendersi cura della vista: dalla prevenzione per ridurre l’affaticamento oculare sino alla scelta della montatura perfetta.

Una ricerca condotta da The Lancet, celebre rivista scientifica britannica, ha evidenziato che nel 2020 sono salite a 1,1 miliardi le persone con un problema alla vista. Una cifra che potrebbe raggiungere 1,8 miliardi entro il 2050. Non solo: in molti casi i difetti visivi si potrebbero evitare con una corretta prevenzione, sottolineando l’importanza di inserire la salute degli occhi fra le maggiori preoccupazioni dal punto di vista sanitario.

Proprio per questo, in occasione del mese della vista, Fabbricatorino ha deciso di condividere 6 consigli per prendersi cura della salute dei propri occhi.

“Nell’ultimo anno e mezzo la vista di milioni di lavoratori e studenti in tutta Italia è stata messa a dura prova dall’esposizione pressoché ininterrotta a schermi di ogni tipo – ha Alessandro Monticone, CEO di Fabbricatorino -. Per questo è importante approfittare del mese dedicato alla prevenzione per dedicarsi anche ai propri occhi, affinché grazie a comportamenti corretti, lenti e montature adeguate siano sempre sani e allenati”.

Come prevenire l’affaticamento oculare

L’affaticamento oculare è fra i maggiori problemi legati alla vista, soprattutto se si trascorrono molte ore di fronte a uno schermo. Per prevenirlo o ridurlo ci sono dei piccoli accorgimenti: fare delle pause durante il giorno, distogliendo gli occhi dal computer oppure dai dispositivi elettronici, regolare sempre l’illuminazione degli schermi e quella della stanza. Evitare di lavorare al buio e utilizzare occhiali protettivi provvisti di lenti contro le luci blu. In caso di secchezza oculare, invece, sono utili le lacrime artificiali, che lubrificano il bulbo.

Come pulire le lenti

Prendersi cura degli occhi significa anche scegliere con cura gli occhiali, partendo dalla pulizia delle lenti che va fatta in modo corretto. Solo in questo modo si avrà una maggior durata dell’occhiale, ma anche una performance visiva migliore. Pulire gli occhiali in modo non adeguato, con il lembo della camicia o le magliette, può causare dei micrograffi che rovinano l’occhiale non solo dal punto di vista estetico, ma disperdono la luce, affaticando l’occhio. Per questo è fondamentale affidarsi solo ai panni in microfibra oppure a salviette.

Come scegliere le lenti giuste in base alle proprie esigenze

Quando si scelgono le lenti degli occhiali da vista è importante farlo in base alle proprie esigenze, selezionando la soluzione più adatta alle proprie necessità. Si può puntare su un trattamento antiriflesso, che permette di ridurre i riflessi e migliora la performance della lente. Se si trascorrono molte ore al pc, si può optare per lenti contro le luci blu. Chi soffre di miopia elevata sono consigliabili lenti spesse. Per evitare il classico effetto “fondo di bottiglia”, si possono richiedere delle lenti asferiche, caratterizzate da uno spessore ridotto.

Come trovare la montatura più adatta

Come avviene per le lenti, anche le montature vanno scelte con attenzione per evitare di affaticare l’occhio. Per esempio è importante che questa non ricada troppo sul naso, allungando, di conseguenza, la distanza apice corneale, ovvero la distanza tra la lente e l’occhio, cambiando il punto focale. Inoltre minore è la distanza apice corneale, minore sarà la distorsione estetica dell’occhio, come, in caso di miopia, il rimpicciolimento.

Qual è la montatura giusta in base al disturbo visivo

La scelta della montatura è fondamentale soprattutto in relazione al proprio disturbo visivo. Chi soffre di astigmatismo elevato (superiore alle due diottrie) dovrebbe evitare le montature perfettamente tonde, utili invece in caso di ipermetropie elevate. Con il tempo, infatti, le lenti potrebbero ruotare leggermente, finendo per non correggere più il difetto visivo. Chi soffre di miopia elevata dovrebbe invece puntare sulle montature piccole: le lenti sottili al centro e spesse all’esterno infatti evitano l’effetto “fondo di bottiglia”.

Come trovare la montatura migliore esteticamente

La scelta della montatura infine va fatta anche dal punto di vista estetico, puntando su colori e forme che valorizzano al meglio il proprio volto. Per un viso tondo, per esempio, l’ideale è una montatura “a gatto”, che stringe e allunga i lineamenti. Per un viso quadrato, la soluzione è una montatura tonda, che ammorbidisce i tratti. Infine, è fondamentale valutare il rapporto tra la montatura e le sopracciglia: queste ultime dovrebbero trovarsi sempre al di sopra. Se vengono coperte dalla montatura o si trovano all’interno, è stata fatta una scelta sbagliata. Per trovare la montatura migliore e quella più adatta alle proprie esigenze, Fabbricatorino mette a disposizione un test che crea una selezione personalizzata di montature in base alla forma del viso, ai colori e allo stile preferiti.

Contenuto offerto da Fabbricatorino.