Durante le mie consulenze d’immagine, una delle richieste che mi vengono fatte più spesso è quella di allungare e slanciare la figura. Spesso bastano delle piccole strategie, dei piccoli trucchi ottici per alzare il baricentro: allungando le gambe, si allungherà otticamente tutta la figura! Ecco qui qualche consiglio pratico per voi.

Trucchi e strategie per allungare le gambe: segnate il punto vita

Se la vostra fisionomia vi permette di segnare il punto vita, come nei casi dei fisici a pera o a clessidra, indossate una cintura, anche alta, e portatela appena sopra l’ombelico. In questo modo le gambe risulteranno otticamente allungate. Viceversa, evitate tutto quello che mette in evidenza i fianchi e che ne segna la linea. Se Non volete segnare il punto vita, giocate con le proporzioni: un top corto svasato su un paio di pantaloni cropped a vita alta funzioneranno benissimo!

Trucchi e strategie per allungare le gambe: monocromia

Indossare un look dello stesso colore sia sopra che sotto è un sistema molto semplice per creare una linea verticale che otticamente allunga. Funziona nello stesso modo anche con le fantasie: optate per righe verticali piuttosto che orizzontali.

Trucchi e strategie per allungare le gambe: optate per i tacchi

Sembrerà banale, ma indossare i tacchi è un modo semplice e veloce per allungare le gambe. Se li indossate sotto a pantaloni palazzo o che coprono la calzatura, massimizzerete l’effetto.

Trucchi e strategie per allungare le gambe: optate per capi a vita alta

Pantaloni o gonne a vita alta aiuteranno a slanciare tutta la fisionomia. Scegliete tagli morbidi e tessuti scivolati se preferite non sottolineare troppo le vostre curve, mentre tagli più aderenti andranno bene per un look più da pin up. Se però volete sdrammatizzarlo e renderlo più street style, potete anche mixare gli stili, abbinando una felpa ad una gonna a tubino a vita alta.