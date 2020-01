Stile giovane ma di classe a 60 anni: ecco come si fa

editato in: da

Oggi rispondo a Maria Grazia, che mi fa una delle domande che mi vengono rivolte più spesso dalle “anta Girls”, le mie ragazze del cuore a cui ho dedicato una speciale rubrica anche nel mio blog, e che si può riassumere come segue: cosa mettere per essere chic senza strafare una volta superata la boa degli anta? Vediamo se riesco a rispondervi anche qui nella mia rubrica dedicata a voi qui su Dilei.it.

Stile giovane ma di classe a 60 anni: la semplicità vince sempre

Non riempite il guardaroba: bastano pochi capi semplici, che però vi stiano a pennello e che sono tarsversali per tutte le età. Quello che cambia è il modello, che si adatta al vostro fisico, man mano che anche lui cambia insieme a voi. Sto parlando di quelli che per me sono i capisaldi del guardaroba: una bella camicia bianca, da portare sia di giorno che di sera e da declinare con accessori diversi a seconda dell’occasione. Un paio di pantaloni con cui vi sentiate a vostro agio, che siano a sigaretta o a palazzo poco importa: la cosa importante che vi stiano a pennello. Un capo spalla di qualità, che può essere il cappotto o il trench, da scegliere a seconda della vostra fisionomia. E poi scarpe comode, non necessariamente alte, ma che vi facciano stare bene tutto il giorno.

Stile giovane ma di classe a 60 anni: il giusto tocco rock

Se amate sentivi grintose, non rinunciate ad un tocco rock: potrebbe essere il chiodo in pelle o, perché no, perfino gli anfibi, se portati con gusto. L’importante è sempre come abbinate questi capi nell’insieme del vostro look.

Stile giovane ma di classe a 60 anni: un po’ di colore non guasta

Aggiungete un tocco di colore: vi aiuterà ad illuminare tutta la vostra figura. Non intendi dire che dovete uscire in versione technicolor dalla testa ai piedi: basterà un accessorio, un dettaglio luminoso, anche metal. Le scarpe, la borsa, una spilla, un foulard, un gioiello particolare oppure una maglia annodata in vita o sulle spalle che spezzi il total look in un altro colore. Prendete spunto da Ines de la Fressange, icona di stile ineguagliabile e mia “anta girl” di riferimento: semplice e di classe anche con capi super easy!