Camminare è una delle attività più salutari e accessibili che ci siano. Ma c’è una grande differenza tra fare una passeggiata intorno all’isolato e coprire distanze serie. Chi ama macinare chilometri o chi per lavoro è costretto a stare in piedi tutto il giorno, conosce bene quel nemico silenzioso: piedi affaticati, gambe pesanti e caviglie doloranti.

Ormai lo sappiamo, le scarpe non sono un accessorio ma uno strumento fondamentale per il benessere di tutto il corpo. Ed è qui che entrano in gioco le Skechers Go Walk 7.

Sono progettate con un’ingegneria specifica per sentirti letteralmente ”su una nuvola” ad ogni passo, trasformando l’impatto con l’asfalto in una carezza.

Skechers Skechers Go Walk 7

Le Skechers Go Walk 7, alleate perfette per i camminatori seriali

La prima cosa che noterai guardando la suola delle Go Walk 7 sono dei piccoli cilindri colorati a contrasto. Non sono lì per estetica. Questa è la soletta con tecnologia Hyper Pillar, delle piccole molle indipendenti sotto i piedi realizzati in materiale ultra-leggero e ad alto rimbalzo. A differenza di una suola in schiuma tradizionale che si appiattisce uniformemente, i pilastri reagiscono a ogni passo, fornendo un ritorno di energia immediato.

Così. invece di “affondare” nel terreno, ricevi una spinta in avanti che rende il passo più leggero, anche al nono chilometro.

Solette che respirano: l’effetto Goga Mat

Se hai mai messo piede su un tappetino da yoga di alta qualità, sai quanto può essere accogliente ma sostenuto. Skechers ha preso quella sensazione e l’ha inserita dentro la scarpa con la soletta Air-Cooled Goga Mat. Questa soletta non solo offre un’ammortizzazione superiore, ma garantisce un flusso d’aria costante per il piede anche dopo tante ore di camminata. Il risultato? Piede rimane fresco, asciutto e, soprattutto, comodo dal primo all’ultimo passo.

Leggere come una nuvola

Quando cammini per lunghe distanze, ogni grammo conta: una scarpa leggera riduce drasticamente l’affaticamento dei muscoli tibiali e dei polpacci. Tuttavia spesso, per avere scarpe molto ammortizzate, si finisce per indossare calzature ingombranti e pesanti (“i mattoni”). Le Skechers Go Walk 7 hanno pensato anche a questo, sfidando questa logica grazie all’ammortizzazione ULTRA GO, materiale leggerissimo che assorbe gli urti senza aggiungere grammi superflui.

Le scarpe perfette per l’obiettivo 10mila passi al giorno

Le e Skechers Go Walk 7 sono l’investimento migliore per la tua routine di camminata:

Zero rodaggio : a differenza delle scarpe da trekking o da corsa rigide, queste sono pronte all’uso appena tirate fuori dalla scatola. Nessun bisogno di “formarle” e nessun cerotto sui talloni.

: a differenza delle scarpe da trekking o da corsa rigide, queste sono pronte all’uso appena tirate fuori dalla scatola. Nessun bisogno di “formarle” e nessun cerotto sui talloni. Hands-Free Slip-ins : non devi nemmeno chinarti per allacciarle; il tallone è strutturato per far scivolare il piede dentro senza sforzo, mantenendolo però saldo durante la camminata veloce.

: non devi nemmeno chinarti per allacciarle; il tallone è strutturato per far scivolare il piede dentro senza sforzo, mantenendolo però saldo durante la camminata veloce. Lavabili in lavatrice: dopo aver camminato tanto, le scarpe avranno bisogno di una rinfrescata. Le butti in lavatrice, le lasci asciugare all’aria, e tornano come nuove.

Skechers Skechers Go Walk 7

Se la tua giornata prevede lunghe distanze, viaggi in città o semplicemente il desiderio di arrivare a sera senza la sensazione di piedi pesanti e doloranti, le Go Walk 7 sono la risposta. Approfitta ora del prezzo super conveniente su Amazon e i tuoi piedi ringrazieranno ad ogni passo!

