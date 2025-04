Leggera, comoda e fucsia. La scarpa del momento (ora in offerta) celebra la primavera

Il tocco di colore che stavi aspettando per svoltare i tuoi look senza rinunciare alla comodità. Approfittane ora

Quando si parla di comfort e innovazione, Skechers è un nome che non ha bisogno di presentazioni. Nato in California, questo brand è oggi uno dei leader globali nel settore footwear, conosciuto per le sue scarpe dal design moderno e dalla tecnologia all’avanguardia. Skechers significa qualità, stile e soprattutto benessere ad ogni passo. Oggi tutti lo conosciamo come sinonimo internazionale di calzature comode, versatili e sempre al passo con le ultime tendenze.

E con milioni di persone che scelgono Skechers ogni giorno, è chiaro che il comfort può (e deve) essere anche cool, motivo per cui è sempre più frequente vederle ai piedi di hit girls, influencer e sfoggiate in contesti streetwear.

Skechers Uno – Night Shades

Se vuoi entrare a far parte del mondo Skechers ma in versione cool, sei nel posto giusto. Esiste infatti una sneaker che unisce carattere, tecnologia e un tocco di grinta urbana: le Skechers Uno – Night Shades.

Con una tomaia traforata in durabuck sintetico liscio e un’allacciatura frontale classica, queste scarpe non passano inosservate. Ogni passo racconta chi sei: decisa, originale, e con un occhio sempre puntato allo stile. Le finiture luminose e i colori vivaci le rendono perfette per chi ama osare, anche nei look più semplici.

E parlando di colori… preparati a innamorarti della versione Hot Pink Durabuck: un fucsia acceso che cattura ogni sguardo e aggiunge una dose extra di energia al tuo outfit. Un’esplosione di personalità ai tuoi piedi, perfetta per chi non ha paura di farsi notare.

Ma dietro al look bold, si nasconde un’anima tecnica e sorprendentemente comoda:

Soletta Skechers Air Cooled Memory Foam® : traspirante, ergonomica e pensata per offrire comfort immediato e sollievo duraturo.

: traspirante, ergonomica e pensata per offrire comfort immediato e sollievo duraturo. Intersuola Skech-Air® con ammortizzazione ad aria visibile : assorbe gli impatti e dona leggerezza al passo.

Soletta Wedge Fit con tacco interno da 2,5 cm: un piccolo segreto di stile che slancia la figura senza rinunciare alla comodità.

: assorbe gli impatti e dona leggerezza al passo. Soletta Wedge Fit con tacco interno da 2,5 cm: un piccolo segreto di stile che slancia la figura senza rinunciare alla comodità. Altezza totale del tacco : 3,8 cm, per un perfetto equilibrio tra praticità e femminilità.

: 3,8 cm, per un perfetto equilibrio tra praticità e femminilità. Suola in gomma: flessibile e antiscivolo, per una trazione sicura su ogni superficie.

flessibile e antiscivolo, per una trazione sicura su ogni superficie. Immancabile il logo Skechers®, che firma un design già iconico.

Lavabili a mano e progettate per durare, queste sneaker sono più di una calzatura: sono una dichiarazione di stile, da portare tutti i giorni. Come?

Ecco alcuni consigli su come abbinarle:

Outfit monocromatico : un pò Barbie, un pò Paris Hilton, il fucsia è un colore simbolo di femminilità, audacia e coolness. Portalo con te, dalla testa ai piedi!

: un pò Barbie, un pò Paris Hilton, il fucsia è un colore simbolo di femminilità, audacia e coolness. Portalo con te, dalla testa ai piedi! Con bianco/nero : per un look grintoso ma facile da replicare con capi che sicuramente hai già nell’armadio.

: per un look grintoso ma facile da replicare con capi che sicuramente hai già nell’armadio. Con arancione/ corallo/rosso : per un look color block vibrante, perfetto per la primavera/estate

: per un look color block vibrante, perfetto per la primavera/estate Con il blu: perfetto per un’occasione elegante e chic

