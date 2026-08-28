Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

IPA Pamela Camassa ti svolta il tuo nuovo outfit sportivo

Pamela Camassa, trionfatrice di Amici Celebrities ed ex storica dolce metà di Filippo Bisciglia, ha fatto le valigie per un’avventura pazzesca dall’altra parte del mondo, sta trascorrendo un’estate all’insegna dell’esplorazione e dell’avventura. Abituati a vederla in vesti glamour in televisione o in relax sulle spiagge italiane, questa volta ci porta con sé in un affascinante viaggio esotico, sfoggiando un look che anticipa le tendenze fitness dell’autunno.

Vibrazioni orientali e natura wild

Basta dare un’occhiata allo scatto del suo viaggio in Cina per innamorarsi del mood della sua vacanza. Pamela posa super sorridente e rilassata accanto a un enorme cippo in pietra ricoperto di caratteri tradizionali cinesi, con alle spalle delle formazioni rocciose a picco che sembrano uscite direttamente dal set di Avatar (ciao, montagne di Zhangjiajie!). Un tour così dinamico, fatto di escursioni pazzesche e migliaia di passi al giorno, chiama a gran voce un look comfy, ma senza mai rinunciare a farsi notare.

Activewear ma rendilo fashion: il look ai raggi X

Ed è qui che la nostra Pam detta legge in fatto di tendenze athleisure! Nelle foto d’ispirazione sfoggia una divisa da esploratrice che è letteralmente la fine del mondo.

Ecco i pezzi chiave del suo total black da copiare ASAP:

Crop top super fit: smanicato, accollato e tagliato al punto giusto. L’alleato numero uno per essere fresche e libere nei movimenti, mantenendo un’estetica super cool. Cerca un top tecnico con cuciture piatte per evitare sfregamenti durante le lunghe camminate.

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Biker shorts mania: eh già, Pamela dice no ai soliti leggings lunghi e pesanti e cavalca il trend dei ciclisti a vita alta. Fascianti, comodissimi e capaci di dare subito un tocco urban-chic alla silhouette. Scegli un modello con un tessuto a compressione media per un effetto scolpito.

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Sneakers & calzino a vista: il vero tocco da it-girl? Le sneakers chunky grigie e bianche matchate con un calzino nero a contrasto tirato su a mezza caviglia. Un dettaglio rubato allo streetwear internazionale e portato dritto in mezzo alla natura incontaminata.

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La combo salva-settembre (e salva-allenamento)

Ammettiamolo: settembre è il “lunedì” dell’anno, il mese dei buoni propositi, della dieta e dell’abbonamento in palestra da rinnovare. Quale motivazione migliore di un outfit nuovo di zecca per rimettersi in moto? La combo scelta da Pamela Camassa è il passepartout perfetto per il “back to sport”: i biker shorts vi salvano dalle ultime ondate di caldo autunnale in sala pesi, mentre il total black vi fa sentire immediatamente grintose, snelle e pronte a spaccare tutto sul tapis roulant.

Per copiare questo look, il consiglio in più è quello di puntare sulla qualità dei materiali. Cerca un completo coordinato total black o crea la tua combinazione. Il top deve essere accollato per copiare lo stile, e i biker shorts devono avere una vita alta fasciare. Per le scarpe, cerca modelli “dad shoes” o “dad-style runners” che siano comode per camminare. I calzini neri sono essenziali per il contrasto. Non dimenticare accessori funzionali come uno zainetto minimal o un marsupio.

E voi, fit-addicted, da che parte state: siete pronte a sfoggiare i biker shorts in palestra per sentirvi super pop come Pamela, o non vedete l’ora di rimettervi i vostri rassicuranti leggings lunghi fino alla caviglia?

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