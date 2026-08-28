Pamela Camassa, trionfatrice di Amici Celebrities ed ex storica dolce metà di Filippo Bisciglia, ha fatto le valigie per un’avventura pazzesca dall’altra parte del mondo, sta trascorrendo un’estate all’insegna dell’esplorazione e dell’avventura. Abituati a vederla in vesti glamour in televisione o in relax sulle spiagge italiane, questa volta ci porta con sé in un affascinante viaggio esotico, sfoggiando un look che anticipa le tendenze fitness dell’autunno.
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Vibrazioni orientali e natura wild
Basta dare un’occhiata allo scatto del suo viaggio in Cina per innamorarsi del mood della sua vacanza. Pamela posa super sorridente e rilassata accanto a un enorme cippo in pietra ricoperto di caratteri tradizionali cinesi, con alle spalle delle formazioni rocciose a picco che sembrano uscite direttamente dal set di Avatar (ciao, montagne di Zhangjiajie!). Un tour così dinamico, fatto di escursioni pazzesche e migliaia di passi al giorno, chiama a gran voce un look comfy, ma senza mai rinunciare a farsi notare.
Activewear ma rendilo fashion: il look ai raggi X
Ed è qui che la nostra Pam detta legge in fatto di tendenze athleisure! Nelle foto d’ispirazione sfoggia una divisa da esploratrice che è letteralmente la fine del mondo.
Ecco i pezzi chiave del suo total black da copiare ASAP:
- Crop top super fit: smanicato, accollato e tagliato al punto giusto. L’alleato numero uno per essere fresche e libere nei movimenti, mantenendo un’estetica super cool. Cerca un top tecnico con cuciture piatte per evitare sfregamenti durante le lunghe camminate.
- Biker shorts mania: eh già, Pamela dice no ai soliti leggings lunghi e pesanti e cavalca il trend dei ciclisti a vita alta. Fascianti, comodissimi e capaci di dare subito un tocco urban-chic alla silhouette. Scegli un modello con un tessuto a compressione media per un effetto scolpito.
- Sneakers & calzino a vista: il vero tocco da it-girl? Le sneakers chunky grigie e bianche matchate con un calzino nero a contrasto tirato su a mezza caviglia. Un dettaglio rubato allo streetwear internazionale e portato dritto in mezzo alla natura incontaminata.
La combo salva-settembre (e salva-allenamento)
Ammettiamolo: settembre è il “lunedì” dell’anno, il mese dei buoni propositi, della dieta e dell’abbonamento in palestra da rinnovare. Quale motivazione migliore di un outfit nuovo di zecca per rimettersi in moto? La combo scelta da Pamela Camassa è il passepartout perfetto per il “back to sport”: i biker shorts vi salvano dalle ultime ondate di caldo autunnale in sala pesi, mentre il total black vi fa sentire immediatamente grintose, snelle e pronte a spaccare tutto sul tapis roulant.
Per copiare questo look, il consiglio in più è quello di puntare sulla qualità dei materiali. Cerca un completo coordinato total black o crea la tua combinazione. Il top deve essere accollato per copiare lo stile, e i biker shorts devono avere una vita alta fasciare. Per le scarpe, cerca modelli “dad shoes” o “dad-style runners” che siano comode per camminare. I calzini neri sono essenziali per il contrasto. Non dimenticare accessori funzionali come uno zainetto minimal o un marsupio.
E voi, fit-addicted, da che parte state: siete pronte a sfoggiare i biker shorts in palestra per sentirvi super pop come Pamela, o non vedete l’ora di rimettervi i vostri rassicuranti leggings lunghi fino alla caviglia?
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