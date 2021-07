Michael Kors festeggia 40 anni di successi

editato in: da

Michael Kors, omaggia Broadway nella campagna fotografica della collezione del 40 ° anniversario della sua carriera.

Quaranta anni di creatività, di incontri e di ricordi per Michael Kors, che festeggia l’anniversario di inizio della sua carriera, con la nuova campagna pubblicitaria per la collezione autunno/inverno 2021.

Una campagna che racchiude tutta l’energia di New York, la città che ha reso famoso lo stilista di Long Island.

Una città che lo ha ispirato con il suo glamour, i suoi luoghi e i suoi abitanti.

La campagna fotografica è stata girata in notturna nella Grande Mela, con modelle del calibro di Naomi Campbell, Bella Hadid, Adut Akech, Vittoria Ceretti e altre ancora.

Michael Kors ha scelto i suoi luoghi preferiti di Broadway, come Shubert Theater o il ristorante Sardi, un classico del dopo teatro, per rendere omaggio alla lunga carriera e alle mille luci di New York.

Una campagna dedicata anche alla rinascita, ad uscire di casa, a riappropriarsi delle città e dei suoi luoghi.

Quindi outfit per eleganti serate in città o a teatro, come cappotti, abiti a sirena con paillettes, corti o lunghi, argento o oro.

Nella collezione, anche MK40 Reissue Capsule, composta da 15 pezzi, ispirati agli archivi personali di Michael.

Ogni capo è contraddistinto da un codice QR univoco. Sapete perché ?

Scansionate il codice e scoprirete la storia del capo disegnato da Michael Kors.