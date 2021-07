Burberry: la nuova collezione TB Summer Monogram

editato in: da

Terza collezione TB Summer Monogram di Burberry per Riccardo Tisci, il direttore creativo della fashion house britannica.

Un mondo fatto di paesaggi fantasiosi creati al computer, fa da sfondo alla collezione che più di ogni altra, guarda al futuro con ottimismo.

“Ho voluto celebrare l’equilibrio tra il nostro patrimonio e l’importanza di evolversi sempre e guardare avanti”, dice Riccardo Tisci.

Una collezione di capi leggeri di cui è protagonista Naomi Campbell, londinese di nascita e amica di Riccardo Tisci.

La Venere Nera è recentemente diventata mamma, e dunque nessuno meglio di lei può rappresentare l’anima speranzosa e vitale che Riccardo ha voluto imprimere alle sue creazioni per l’estate 2021.

Per rendere omaggio al fondatore della casa, Thomas Burberry, le iniziali TB intrecciate del Monogram assumono i colori dell’estate come il blu cobalto e il blu reale profondo.

Il monogramma è impresso su ogni capo, dal cappellino alla tuta, dal ciondolo al foulard, interrotto solo dalle righe che ne riprendono i colori.

Le immagini della collezione TB Summer Monogram ci portano in un ambiente marino popolato di conchiglie sospese tra i tiranti di una macchina del futuro.

Il mondo naturale e quello meccanico, uniti per affrontare con spirito di avventura il futuro.

Un’avventura da vivere con stile e leggerezza, a partire dai tessuti.

Nella nuova collezione TB Summer Monogram spiccano trench, bomber e giacche con cappuccio in nylon da portare con sottovesti in seta oppure con camicie oversize in cotone.

Per le serate più fresche non mancano i gilet in jersey di cotone da abbinare a leggings stretch.

L’audacia trionfa in spiaggia e a bordo piscina, con una spettacolare serie di costumi da bagno e bikini a triangolo da accompagnare alla mini borsa da spiaggia e alle ciabatte da donna.

Un team speciale ha lavorato con Tisci per il lancio della collezione, dal visual artist Frederik Heyman che ha creato in digitale un mondo onirico, al fotografo Danko Steiner che ha immortalato la supermodella Naomi Campbell.

La nuova collezione TB Summer Monogram è disponibile da oggni online e in selezionati negozi Burberry in tutto il mondo.