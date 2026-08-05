Gli anni 2000 sono tornati e a dimostrarcelo c’è la combo gonna a trapezio-scarpe kitten heels che dominerà il nostro guardaroba

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Il look gonna a trapezio e sandali kitten heels si ispira agli anni 2000

L’ossessione per lo stile Y2K che sta conquistando la moda è arrivata fino al nostro outfit e noi, un po’ per nostalgia un po’ perché non vogliamo perderci nessuna delle ultime tendenze, l’abbiamo abbracciata in pieno. Se fino a ora abbiamo preso capi o accessori tipici di questo decennio realizzando mix&match che giocano con i contrasti, le fashioniste ci hanno regalato quella che possiamo definire la divisa degli anni 2000: la gonna a trapezio e le kitten heels. Lo stile minimal racchiuso da questi due capi li rende abbinabili con tutto dimostrandoci come due statement così semplici che hanno spopolato a inizio millennio siano ancora attuali. Ci regalano infatti outfit contemporanei perché è bello prendere spunto dal passato, ma va anche modernizzato.

Gonna a trapezio, scarpe kitten hells e blazer: il look da ufficio

In estate le gonne sono uno dei capi preferiti del nostro guardaroba, anche per un look da lavoro. La gonna a trapezio stretta sui fianchi e svasata alla base è la candidata a essere il capo passepartout dell’estate da indossare anche in ufficio.

In questo caso la versione migliore è quella lunga fino al ginocchio o leggermente sopra e possiamo adottare una versione rivisitata leggermente plissettata.

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Visto che questo è un look formale, le sling back con kitten hells sono la soluzione più sofisticata soprattutto se le scegli nei colori neutri o pastello. I capi che trasformano la combo Y2K in un look da sfoggiare in ufficio è l’aggiunta di una maglia bianca e un blazer dello stesso colore della gonna. Semplice, sofisticato e che strizza l’occhio alle ultime tendenze.

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Lo street style chiama la gonna a trapezio e le scarpe kitten hells rispondono

Il tratto caratteristico della gonna a trapezio e delle scarpe kitten heels è capacità di dar vita a outfit disinvolti ma che lasciano il segno soprattutto se ci sono richiami provenienti dallo street style. In questo caso la gonna a trapezio si allunga di qualche centimetro per arrivare a sfiorare le caviglie, mentre le scarpe kitten heels si combinano a un modello di sandalo che ha fatto storia negli anni 2000 e che ora è tornato alla ribalta: le scarpe infradito con tacco basso sono la tendenza dell’estate amata dalle celebs e che vede in prima fila Dua Lipa.

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Per completare il mood street style hai due alternative: puntare su un crop top anche lui proveniente dagli anni 2000 o preferire una classica blusa perché in generale in questo outfit saranno gli accessori a dargli una marcia in più. Per completare il tutto aggiungi una cintura alta e scegli borse a secchiello: un look cool.

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Lo stile sporty per il tempo libero

Cosa richiama di più gli anni 2000 oltre alla combo gonna a trapezio e scarpe kitten heels? Il top, ma non un semplice top, quello a costine è stato il must di quegli anni. Spesso non ci limitavamo a indossarlo da solo, il più delle volte lo sfoggiavamo sopra una t-shirt a maniche corte o lunghe.

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Mentre in passato questi due capi li abbinavamo ai jeans, in estate li eleviamo e li possiamo indossare con la gonna a trapezio rigorosamente lunga e le scarpe kitten heels. Un insieme originale che darà vita a un look sporty chic che guarda al passato ma modernizzandolo.

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