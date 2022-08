Fonte: Getty Images, Morfosis, Pucci, Alex de Pase, Barbara Biffoli Look facili da viaggio: ecco qualche idea

Viaggiare è bellissimo, farlo in tutta comodità ancora di più! Oltre ai consigli su cosa mettere in valigia a seconda della vostra vacanza, potrebbero esservi utili anche dei consigli su cosa indossare proprio durante il viaggio per godervelo e sentirvi comode e pratiche. Ecco qui qualche idea di look per voi!

Cosa indossare in viaggio: jeans e t-shirt

Jeans e t-shirt sono forse il mix più comodo e facile che esista, a patto che i vostri jeans abbiano per voi la stessa comodità dei pantaloni di un pigiama, quindi devono essere morbidi e confortevoli. Soprattutto se andate per aeroporti, le scarpe chiuse e le spalle coperte sono l’ideale per essere al riparo dall’aria condizionata fastidiosa (anzi, consiglio un foulard da tenere in borsa e usare in caso di necessità). Per completare il tutto, una bella borsa capiente se potete portare il bagaglio a mano, o in alternativa una pochettina con l’indispensabile se dovete caricare tutto in stiva.

Cosa indossare in viaggio: pantaloni comodi e felpa

Anche questo look è comodo in caso si debbano usare mezzi pubblici per spostarsi e si preveda un uso massiccio dell’aria condizionata. Per quanto riguarda i colori da adottare, eviterei, soprattutto per i pantaloni, il bianco ottico in favore di un colore che, in caso di macchie impreviste, non sia proprio da buttare. Una microfantasia in questo caso è l’ideale.

Cosa indossare in viaggio: bermuda e ciabatte

Se la destinazione è il mare e non prevedete lunghe camminate per arrivarci, allora via libera ad un paio di ciabatte (se siete delle inguaribili fashion vicim) da sostituire con Birkenstock, fratini o infradito capresi se vi piace di più lo stile evergreen. I bermuda sono perfetti, rispetto agli shorts, per evitare di incollarvi ai sedili e restare più fresche e comode.

Cosa indossare in viaggio: long dress e sneakers

Se siete delle anta girls (ma anche se non lo siete!) e amate la comodità di un vestito, allora un abito lungo in fantasia, che fa subito estate, e un paio di sneakers, che sono comodissime, sono l’ideale per voi! Con questa combo potete andare dove volete, sentendovi sempre a vostro agio e restando comunque elegantissime e comode. E buon viaggio a tutte!