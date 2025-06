Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Tutti ne parlano, tutti li vogliono. Sono ovunque sui social media, pendono coloratissimi da ogni borsa per le strade delle grandi città, creano file immense fuori dai negozi: stiamo ovviamente parlando dei Labubu, quei piccoli ciondoli di peluche che da qualche tempo a questa parte stanno suscitando lo scalpore generale a livello mondiale per il loro prezzo da capogiro. Basti pensare che alcuni modelli ritenuti rari hanno persino superato i 1.000 dollari su noti siti di rivendita come StockX. Ma cosa c’è davvero dietro?

Labubu obession, tutto sul trend moda più virale del momento

Una nuova, contagiosissima tendenza ha invaso il web per poi farsi rapidamente spazio anche nel mondo della moda. Ha occhi enormi, dentini affilati e una predilezione particolare per le borse di lusso: il loro nome è Labubu (da pronunciare “lah-bu-bu“), quei teneri e variopinti pupazzetti a richiamare le sembianze di un coniglietto firmati Pop Mart, caratterizzati da espressioni ora buffe, ora ammiccanti. Complice il loro irresistibile design kawaii, questi sono diventati virali in men che non si dica con la promessa di aggiungere un pizzico di originalità extra ad ogni outfit, dal più formale al più casual senza distinzione di sorta.

Ci troviamo di fronte all’ennesimo trend proveniente dalla Corea e, nello specifico, dalle star del K-POP più amate e ascoltate in assoluto. Apparsi per la prima volta nel 2015, questi sornioni mostriciattoli hanno riscosso un enorme successo solo di recente – dopo essersi presi la scena in front-row alla sfilata di Pronounce – elevandosi ad attuale accessorio must-have di ogni influencer e celebrità attenta ai fashion diktat, da Chiara Ferragni a Rihanna, da Lisa delle Blackpink a Dua Lipa e Hilary Duff, iniziando a sorgere appesi a borse, zaini o a mo’ di portachiavi ma non solo, anche in versione maxi, mini, da scrivania e peluche.

Sarebbe riduttivo, perciò, parlare di loro come di semplici charm: essi, infatti, sono diventati veri e propri oggetti da collezione – con tanto di limited edition – disponibili in tutta una moltitudine di varianti a spingere sempre di più all’acquisto. Ad opera dell’illustratore hongkonghese Kasing Lung, tali surreali e fiabeschi esserini hanno conquistato un pubblico sempre più ampio grazie alla loro estetica unica ed alle incessanti nuove uscite.

Cosa sono i Labubu

Nato a Hong Kong ma cresciuto nei Paesi Bassi – sarebbero stati proprio i libri illustrati che leggeva da bambino per apprendere la lingua olandese a condire la sua già vasta immaginazione con elfi, troll e fate tipici del folklore nordico – l’artista Kasing Lung aveva invero presentato al mondo i suoi Labubu come un personaggio secondario all’interno della sua saga letteraria The Monsters Trilogy, prima ancora che si trasformassero in un fenomeno globale.

Caratterizzati da orecchie appuntite, denti aguzzi ed espressioni maliziose, questi assurdi soggetti (in origine femmine) hanno visto la loro popolarità crescere esponenzialmente in poco tempo grazie anche all’accattivante strategia di confezionamento del rivenditore Pop Mart, che ne ha acquisito i diritti per la distribuzione, per poi espandersi anche su mercati secondari. L’azienda, oggi quotata in borsa, è affermata nell’ambito dei pupazzi collezionabili e dell’intrattenimento e specializzata in particolar modo in prodotti di design pensati per essere esposti e ammirati dagli appassionati.

A rendere i gadget di cui parliamo ancor più invitanti è stato sicuramente l’elemento sorpresa strategicamente messo a punto: venduti in scatole misteriose e disponibili sul mercato in centinaia e centinata di declinazioni diverse, alcune anche a tema, tali peluches sono divenuti in breve un prodotto molto ricercato, un autentico feticcio, tra i giovani consumatori. Alcune varianti rare vengono attualmente vendute a più di 1.000 dollari sui marketplace digitali, e la loro richiesta è diventata tanto elevata da aver portato persino a gesti estremi come furti e risse tra la folla, incolonnata in interminabili file in attesa. Insomma, sembra che sia sia disposti davvero a tutto pur di accaparrarcisi l’ultimo pezzo da collezione.

Labubu, la spiegazione del fenomeno globale che sta facendo impazzire tutti

Ma cosa si cela dietro a questo enorme clamore? È molto semplice, in realtà: ogni generazione, del passato, del presente e sicuramente del futuro, ha la propria mania e, molto spesso, questa ha a che fare con la personalizzazione. Pare che ad essere impagabile sia proprio la prospettiva di poter esprimere sé stessi attraverso un piccolo dettaglio, in questo caso un accessorio. Futile, questo è certo, ma in qualche modo indispensabile. Qualche esempio a ritroso? Negli anni Novanta c’è stato il momento di gloria dei ciucci a ciondolo, assemblati in collane dai colori vivaci o da legare alle stringe delle sneakers, e dei Trolls Russ, mentre negli anni Duemila quello delle spillette per personalizzare lo zaino. Per i Millenials è stato Diddl, per la GenZ, qualche tempo dopo, Hello Kitty.

Non vi è nulla da stupirsi, in fondo, nello scenario moda del 2025: per le strade di Tokyo e Seoul è sempre stato perfettamente ordinario vedere mini e maxi bag firmate arricchite da pupazzetti, portachiavi, laccetti e perfino scoubidou multicolore, mentre qui si è assistito soltanto quest’anno al ritorno in passerella dei charms attaccati alla borsa, successivamente grandi protagonisti dei look a colorare lo street style, caratterizzati da pendenti di ogni genere.

La più famosa è la versione deluxe di Miu Miu, ma anche Versace, Fendi e Balenciaga hanno cavalcato il trend generando, inconsapevolmente o meno, un nuovo assioma della moda: il loro valore non viene affatto sminuito dalla quantità di giocattoli appesivisi, tutto il contrario. Più preziosa è la borsa, più sciocco, buffo o ridicolo sarà il charm. Immaginarne uno su di una Kelly di Hermès qualche tempo addietro sarebbe stata pura blasfemia, ora è un must.

E così, tra portachiavi a forma di frutta e perline colorate, ecco anche i pupazzi Labubu ornare i backpack di grandi e piccini e così anche le It-bag più ricercate, conferendo loro un tocco divertente e unico. Perché belli, a voler essere spassionatamente sinceri, forse non sono.

Tra l’inquietante ed il tenero, questi controversi soggetti ci stanno se non altro insegnando qualcosa in merito a come funzioni l’economia del desiderio: se i social hanno senza dubbio contribuito all’espansione del fenomeno in Occidente, sono state soprattutto le celebrities a fare la differenza. Lisa delle Blackpink in persona, ad esempio, ne è un’accanitissima collezionista, al punto da portarli con sé per le interviste, sia delle versioni giganti che mini.

Dalla loro, finanche Rihanna e Dua Lipa sono state pizzicate con due Labubu agganciati alle borse – rispettivamente, una Louis Vuitton ed una Birkin – e dai social allo streetwear il salto è stato breve, anzi brevissimo: i portachiavi sono apparsi persino nei front-row delle sfilate, oscillando dall’avambraccio degli ospiti. Ed ecco dunque spiegato l’arcano dietro a cotanto successo: averne uno equivale a far parte di una comunità, virtuale e reale.