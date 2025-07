Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Adidas Gazelle con charms per sneakers

Il troppo stroppia? Forse, ma certo non nell’era della charmification. È così che il vocabolario modaiolo registra l’azione – o forse dovremmo dire ossessione – di personalizzare attraverso charms e decorazioni di varia sorta gli accessori all’ultimo grido, nel tentativo di spingere questi al successivo livello di glamour. Un feticcio, l’ennesimo, che proviene dal lontano Giappone ma che è sempre più radicato nelle nostre abitudini, e che non pare avere la minima intenzione di arrestarsi. Non nel breve periodo, comunque.

La charms mania è ovunque nell’estate 2025, dalle borse griffate sino alle sneakers

Accessori per gli accessori? Sì, grazie. Nei mesi scorsi abbiamo visto la charms mania letteralmente impazzare a partire dalle borse, con gli ambitissimi (e, a tratti, inquietanti) Labubu in cima alla classifica dei bag charms più sfiziosi in circolazione.

Un revival a tutti gli effetti, in verità, da associare al controverso panorama moda anni Duemila: allora l’abitudine di corredare la borsa griffata appena acquistata con una vivace miriade di ciondoli dello stesso brand era già diffusissimo, quasi d’obbligo. Venticinque anni dopo il colpo di scena: quando tutti credevamo si trattasse di un capitolo oramai archiviato, ecco lo scorso settembre sorgere sulle pedane dei fashion show dedicati alla primavera/estate 2025 borse dai volumi XXL personalizzate dalla presenza di ciondoli e gadget singolari.

Ad oggi ogni It-bag di gran lusso – anche se questo non rappresenta affatto una condizione necessaria – ha il suo accessorio esclusivo: vi si annodano foulard, vi si agganciano catene, portadocumenti, cinturini, scooby doo, pom pom, teneri peluche, bamboline, portachiavi, etichette, lucchetti, moschettoni e persino braccialetti di perline fai da te, tutti lì in posa per mettere in atto una sorta di storytelling, uno assolutamente personale e studiato nei minimi dettagli. L’upgrade inaspettato? Nell’estate 2025 gli stessi charms approdano più in basso, sulle sneakers.

Per le strade innumerevoli sono le calzature impreziosite da oggetti di ogni tipo, in un inno rumorosissimo alla personalizzazione tanto in voga. Un’evoluzione, questa, che si era iniziata ad annusare nell’aria a partire dalla passata primavera quando, secondo la piattaforma di previsioni di tendenza Trendalytics, la media settimanale dei post su TikTok inerenti ai ciondoli per scarpe era aumentata addirittura del 217%.

Ad accogliere con enorme entusiasmo la presa di potere della tendenza sono state, come è ovvio, le passerelle d’haute couture: Coach ha rivisto con giocosità la silhouette della topica Soho Sneaker presentandola in pedana rielaborata attraverso un tocco di stravaganza infantile, con ciondoli big size – raffiguranti macchinine e pegasi – posizionati sulla tomaia della scarpa a rubare la scena.

Più recente la proposta di Miu Miu, che il mese scorso ha lanciato sul suo sito nappe in pelle, lacci in cordoncino colorati e graziose spille in una apposita sezione denominata Custom Studio: qui è possibile acquistare un paio di sneakers del brand e abbellirlo, immediatamente, con decorazioni a scelta per una personalizzazione unica e originale.

Dalla sua, anche Nike ha lanciato delle esclusive Cortez in vista dell’opening del primo negozio Printemps Paris a New York, decorate, per l’occasione, mediante eleganti ciondoli dorati apposti sui lacci.

Insomma, dopo anni di anonimato e sussurri di stile alla quiet luxury, possiamo dirlo: il massimalismo è sopravvissuto. Secondo gli esperti di moda la dilagante charmification non si arresterà molto in fretta, parliamo dopotutto di un fashion-fenomeno nato proprio per esaudire il bisogno comune di iniettare personalità extra al proprio look da tutti i giorni, e per questo così apprezzato.

In Giappone il culto dei ciondoli e simili – dalle perline ai fiocchetti, sino a vistosi portachiavi peluche – ha radici davvero profonde, che vanno ben oltre la recente mania collettiva che ha coinvolto tutto il mondo.

A Tokyo i pupazzetti da appendere a scarpe, borse, smarphone e persino occhiali da sole sono infatti da sempre amatissimi, bandiera della diffusissima estetica Decora Kei, che si basa sull’agganciare, cucire, incollare e dunque accessoriare grazie a piccoli ornamenti, decorazioni preziose, nastri, personaggi in miniatura e oggettini in resina praticamente qualsiasi cosa.

È proprio su questa stessa scia che continuano a sprigionarsi voghe sempre nuove, tese all’iperpersonalizzazione dalla testa ai piedi, a condurre lo stile verso dimensioni dapprima inesplorate.

Come personalizzare le tue scarpe secondo TikTok: tutti gli sneakers charms da avere ora

Se i brand più celebri hanno per primi abbracciato il vivace trend, fornendo all’abbondante folla di fashion victim in fibrillazione calzature già dotate di addobbi sulle stringhe, non vi è alcun bisogno di spendere una fortuna per vedere le proprie sneakers accendersi di nuova allegria.

A fare il giro dei social, attualmente, sono perlopiù personalizzazioni fai-da-te snocciolate in numerosissimi video di utenti impegnati nel decorare con entusiasmo le loro scarpe da ginnastica preferite grazie alle decorazioni più disparate. Tutto questo non può che confermare ancor di più l’importanza, per la Gen Z, di esprimere creatività, differenziando così il proprio stile da quello della massa.

Rendere uniche ed inimitabili le sneakers con ciondoli e gadget è oggi un affare serio, ma più semplice di quanto non si pensi: è sufficiente appendere ai lacci altrimenti anonimi l’ornamento apposito di turno, oppure aggiungere qualche spilla da balia impreziosita da perline colorate nella linguetta. In breve, il solo requisito davvero necessario alla riuscita è una buona dose di fantasia.

Come si può dedurre da TikTok sono benvenuti tutti i design più divertenti e giocosi, dai pendagli classici e minimal ai peluches, a dir poco perfetti con lo spensierato clima estivo a far da sfondo.

Se i marchi di alta gamma come Coach o Miu Miu offrono ninnoli finemente dettagliati pronti ad aggiungere stile e raffinatezza alle calzature, spesso realizzati in materiali di lusso come vera pelle e cristalli, negli shop online sono disponibili svariate alternative altrettanto accattivanti (persino somiglianti) ma per un budget nettamente inferiore.

Dagli spiritosi soggetti cartoon ai ciondoli più raffinati se ne trovano in commercio per ogni gusto, colore e necessità: più personale sarà lo stile impiegato per abbellire la scarpa, più sarà esclusivo il risultato.

A conti fatti, non sbaglieremmo affatto se iniziassimo a considerare gli sneakers charms un semplice mezzo d’espressione come un altro: aspettiamoci pure di vedere questi capi personalizzati diventare un punto fermo nei guardaroba dei trendsetter di tutto il globo.