Asian style: ecco cosa copiare per un look pop!

Fonte: 123RF K-Pop e kawaii: ispirazioni moda asiatiche

Dall’Asia arrivano moltissime ispirazioni a cui possiamo ispirarci per i nostri look più pop e colorati: vediamo come!

Il make up precisissimo e pelle di porcellana

La beauty routine coreana è leggendaria: le donne e le ragazze in Corea sono attentissime alla loro pelle e la trattano con prodotti molto particolari e naturali, seguendo una routine ben precisa. Va da sé che il loro viso abbia una pelle che si presta benissimo al trucco, cosa di cui non mancano di approfittare! Il make up è sempre preciso al dettaglio, la pelle levigata e uniforme con blush sapientemente dosati e mai esagerati, occhi e labbra in primo piano, ma senza ottenere un effetto “maschera”.

Rosa ovunque

Se amate il rosa, questo stile è quello che fa per voi! Potete scegliere la nuance che preferite, dal fucsia al rosa pesca, e indossarlo praticamente ovunque: capi spalla, top, abiti, accessori, borse, scarpe, make up, nail art… chi più ne ha più ne metta!

Look molto pieni e dal taglio over

In Asia amano sovrapporre i pezzi uno all’altro: la camicia over sopra all’abito o alla t-shirt (over pure lei), portata sopra agli shorts o alla gonna, calze coprentissime e scarpe platform (occhio alle caviglie) e tanti accessori: cappellino, borsa, marsupi, bijoux… insomma, non abbiate paura di caricare l’insieme.

Gli accessori girly

In Asia in fatto di cartoon pop c’è di tutto e di più: scegliete il personaggio che vi piace di più e usatelo per decorare il vostro look! Borse di tela, spille, portachiavi, ma anche cover per il cellulare, quaderni, penne, diari, cancelleria varia… e vi raccomando, il tutto sempre in tonalità pastello!

Nulla è lasciato al caso!

Anche le piccole cose fanno la differenza: dettagli come gli orecchini, gli anelli, le collane, i braccialetti possono essere personalizzati e arricchiti con charms e particolari che parlano di voi e dei vostri gusti: nulla è lasciato al caso! Ovviamente, il colore che regna è sempre il rosa in tutte le sue sfumature: se siete coraggiose abbastanza, potete osare anche un hairstyle a tema!