Accessori per smartphone, i migliori al 40% di sconto

Su Amazon sono arrivate le offerte di primavera, un’occasione unica per fare shopping risparmiando. Tra gli sconti ci sono tantissimi accessori per smartphone da avere: caricatori wireless, cuffiette, custodie e molto altro. Spesso si sottovaluta la comodità e la praticità di questi prodotti, ma una volta acquistati non si può più farne a meno.

Con gli sconti di primavera i prezzi scendono ed è possibile acquistare articoli scontati fino al 40%. Promozione scadrà il 13 aprile, quindi avete ancora un po’ di tempo di fare qualche affare. Tra le migliaia di prodotti in offerta però è facile perdersi. Ma non dovete preoccuparvi, la selezione di accessori per smartphone l’abbiamo già fatta noi. Ecco i nostri preferiti.

Auricolari True Wireless Sony

In offerta gli auricolari Sony WF-C500 True Wireless, dotati di tecnologia DSEE, offrono un’esperienza audio di alta qualità con suono personalizzabile tramite l’equalizzatore dell’app Sony. Forniscono fino a 20 ore di autonomia della batteria, oltre a una funzione di ricarica rapida di 10 minuti che garantisce fino a 60 minuti. In sconto a 56,99 euro invece di 99,99 euro.

Offerta Sony WF-C500W Auricolari True Wireless Batteria fino a 20 ore, compatibili con assistenti vocali e con microfono integrato

Le cover in silicone liquido Elago

Da non perdere le cover Elago a metà prezzo. Realizzate con silicone liquido che fornisce una sensazione di morbidezza e comfort. Il finish opaco “anti slip” garantisce una presa ferma dell’iPhone. Queste cover ricoprono interamente il dispositivo, compresa la parte inferiore ed i pulsanti. Il rivestimento di 1.2 mm di spessore protegge lo schermo e la fotocamera dai graffi derivanti dal contatto diretto con le superfici. Sono disponibili moltissime tonalità tra cui scegliere.

Offerta Custodia protettiva Elagp Cover in silicone liquido per iPhone

Microfono Wireless per iPhone

Per utilizza lo smartphone per registrare dirette, vlog o interviste, questa è l’offerta da cogliere al volo. Il microfono per smartphone wireless MOMAN CP1 è in sconto a 37 euro. Fornisce una trasmissione stabile, fluida e anti-interferenza fino a 120 m, supporta un tempo di lavoro fino a 5 ore, tramite ricarica USB, ideale per lo streaming live all’aperto, interviste, registrazione YouTube, lezione online. Comodo e semplice da usare, da non perdere.

Offerta Microfono Wireless per iPhone Per registrare interviste, vlog e lezioni in modo nitido e semplice

Syncwire, anello di supporto

Il porta cellulare ad anello della Syncwire può essere utilizzato con smartphone di misura compresa tra 10-20 cm, Android e Apple. Con un cuscinetto biadesivo ultra-potente questo porta cellulare si può attaccare saldamente allo smartphone per proteggere il dispositivo da cadute o sviste accidentali. Inoltre, può essere ruotato a 360° e ripiegato a 180° in modo da posizionare il telefono secondo l’angolazione più comoda. La confezione da due pezzi è scontata del 42% a soli 11,50 euro.

Offerta Syncwire anello supporto per cellulare Versatile porta cellulare mantiene le mani libere e protegge lo smartphone da cadute

Caricatore Wireless

In sconto a soli 8,66 euro la stazione di ricarica Wireless per smartphone. Basta posizionare il telefono sul caricabatterie wireless per la ricarica. Non è necessario collegare e scollegare, la ricarica avverrà senza cavi. Davvero comodo, da provare.

Offerta yootech Caricatore senza fili Adatto a iPhone e dispositivi Android, per una ricarica smart

Gli accessori per smartphone in sconto non finiscono qui, provate a navigare tra le tante offerte Amazon di primavera e fate il pieno di shopping.

