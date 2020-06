Preferiti di giugno: prodotti per preparare pelle e capelli all’estate

editato in: da

D’estate la regola è una sola: base viso leggera. Specie poi quest’anno, che ci troviamo comunque ad indossare la mascherina protettiva in varie occasioni. Il sole, il caldo ed il sudore non vanno d’accordo con fondotinta pesanti ed iper coprenti, perché tendono a sciogliersi ed a far sudare ancora di più. Risultato? Una base viso segnata, che si vede, che si separa, mette in evidenza pori ed imperfezioni, le prime da cui i prodotti tendono a rimuoversi.

Una buona skincare, quindi, permette di ridurre l’uso del fondotinta, ma ne esistono in commercio alcuni davvero leggeri e versatili, dalla coprenza modulabile, waterproof e che si fondono all’incarnato. Ed anche i capelli hanno bisogno di leggerezza e nutrizione, stressati da sole, caldo, sabbia, sale e vento. Per concludere poi con una ventata di freschezza, un profumo in grado di accompagnare un look, senza essere visibile ad occhio nudo pur rimanendo di presenza.

Pronti a scoprire i prodotti di giugno?

Eterea Cosmesi Prodigious Helix Eyes & Lips Serum per un contorno occhi idratato e labbra definite

Non avevo mai usato un contorno labbra, pensando che fossero prodotti destinati solo dopo una certa età, non necessari alla soglia dei trent’anni. Ho acquistato Prodigious Helix Eyes & Lips Serum di Eterea Cosmesi sotto consiglio di un’amica, per usarlo come contorno occhi, perché leggero ma idratante, perfetto quindi in estate, quando la mia pelle tollera davvero pochi prodotti. Nonostante il piccolo formato ne basta poco e, una volta applicato, il contorno occhi risulta subito disteso e liftato, le micro rughe appianate, senza però appesantire la zona. Usandolo con costanza ho notato anche un miglioramento della pigmentazione dell’occhiaia, che risulta più chiara.

Ma, soprattutto, applicandolo mattina e sera sulle labbra, si nota come il contorno risulti molto più definito, turgido e pieno, con un effetto simile ai gloss rimpolpanti, che però non si esaurisce con il passare delle ore ma rimane tale. Certo, non avrete delle labbra effetto canotto, ma i contorni ridefiniti sono visibili anche ad occhio nudo ed ho capito che d’ora in poi il siero labbra sarà un must di cui non farò più a meno! Contiene bava di lumaca microfiltrata, una manna del cielo per stimolare la rigenerazione dei tessuti, contrastare le rughe e distendere i tratti, grazie anche ad un mix di peptidi, vitamina E e Coenzina Q10, un cocktail di attivi efficaci per prevenire e contrastare i segni del tempo.

Skin First Crema Viso Purificante, leggera ma efficace per pelli miste, grasse, impure o per il periodo estivo

Come dicevo, la mia pelle non sopporta nessun prodotto in estate, si lucida, si unge, si ingrassa e “respinge” ogni prodotto. Sul web ho sentito parlare del marchio Skin First, formulato dalla Dott.ssa Maria Pia Priore e ho deciso di provare la Crema Purificante, perché veniva descritta come leggera, perfetta per pelli impure, acneiche, miste e grasse, ma al tempo stesso idratante. E considerando che è sempre ‘out of stock’, ho capito che si trattasse di un prodotto molto amato… Non posso che accodarmi a questa standing ovation!

Si assorbe velocemente ma non lascia la sensazione di non aver applicato nulla, come spesso succede con i prodotti purificanti o per pelle grassa. La pelle rimane morbida ed idratata, compatta e dopo un utilizzo costante ho notato una riduzione di imperfezioni, pori ed una grana più uniforme e liscia. La applico al mattino dopo la detersione ed il siero ed è perfetta anche come base trucco, non segnando le zone più secche ma anzi, aiutandomi a mantenere opaca la Zona T. Promossa a pieni voti!

Dior Backstage Face & Body Foundation, il fondotinta leggero, naturale, invisibile e waterproof, perfetto per resistere al caldo estivo

I fondotinta cosiddetti Face & Body sono in assoluto i miei fondotinta preferiti sui set fotografici, ma anche per le spose. Consentono di ottenere una base leggera, luminosa, uniforme ma non pesante e stratificabile laddove ce ne sia bisogno. Ho provato il fondotinta Dior Backstage Face & Body Foundation grazie ad uno sconto e, nonostante abbia preso una tonalità un po’ troppo chiara ora che i primi raggi di sole si fanno vedere anche sulla mia pelle, seppur ancora estremamente bianca, l’ho testato e me ne sono innamorata.

La texture è liquida, sottile e leggera, l’effetto con una sola passata è quello di pelle uniforme ma il fondotinta non si vede, è invisibile. Questo perché è a base d’acqua e pigmenti ed una volta evaporata l’acqua questi ultimi rimangono aggrappati alla pelle, senza creare alcuno spessore. Resiste molto bene al caldo ed al sudore, perché waterproof ed anche la prova mascherina è superata con voti eccellenti. La coprenza non è altissima, ma si può stratificare laddove si renda necessario, o procedere direttamente con un correttore nelle zone interessate.

Mermaid & Me Coconut Bay Hair Oil, l’olio capelli idratante ma leggero, perfetto anche per capelli grassi e fini

Avendo tanti capelli, mossi, tinti, crespi e secchi, gli oli sono tra i miei prodotti preferiti, da applicare pre asciugatura ma anche a capelli asciutti nei giorni successivi. Trovo che siano versatili, rendono i capelli luminosi e li nutrono in profondità. L’unico problema è che, mettendone troppo, i capelli rischiano di sembrare unti, specie se non avete capelli molto porosi o secchi.

Ecco quindi che chi ha capelli fini o più grassi tende a non utilizzarli, ma magari si ritrova comunque con le punte sciupate e secche, specie in questo periodo dell’anno. L’olio Coconut Bay Hair Oil di Mermaid & Me mi ha piacevolmente stupita, perché è un olio-non-olio, sembra quasi una sorta di siero/acqua, perché è leggerissimo si assorbe facilmente ed al tocco è secco, non lasciando residui. Quando lo applico, infatti, noto subito che non rimane la classica patina unta sulle mani, questo vuol dire che è un olio molto leggero, adatto anche a chi ha capelli fini o grassi, perché non li appesantisce.

Lush Cosmetics Breath of God, un profumo sensoriale, particolare ed intenso, mai scontato

Adoro i profumi, ma purtroppo non molti reagiscono bene con il mio PH, specie i più commerciali, che durano pochissimo e tendono a svanire molto velocemente. Ad un evento Lush Cosmetics per l’apertura della Perfume Library a Firenze, uno spazio solo dedicato a fragranze e profumi del marchio, ho avuto modo di provarne tanti, per ogni gusto, occasione e soprattutto mix particolari e mai banali.

Breath of God è venuto a casa con me, perché è un profumo non scontato e strano che, ovviamente, mi ha conquistata. Appena lo spruzzo ha quasi sentori di tabacco, molto speziato ed intenso ma con il passare delle ore sprigiona delle note talcate e pulite in netto contrasto con il carattere forte ed aggressivo delle note di testa. Ogni volta che lo indosso so che catturerà l’attenzione, proprio per la sua particolarità e così tanti altri profumi Lush, che riescono a vestirti in maniera invisibile ma presente, senza colori, texture o abbinamenti di outfit, ma semplicemente con il potere delle fragranze.