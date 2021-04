editato in: da

Lo ammetto: Greta Ferro mi piace da matti! L’ho scoperta per caso guardando la serie “Made in Italy” e l’ho trovata immediatamente affascinante e davvero stilosa. Modella per Emporio Armani, porta orgogliosamente la sua frangetta riccia, che è diventata un po’ il suo marchio di fabbrica. Vediamo insieme alcuni dei suoi look.

Greta Ferro, la pagella dei suoi look: con i pantaloni in pelle

Il fisico statuario aiuta parecchio, ma secondo me la carta vincente di Greta è il suo modo di fare easy e naturalmente effortless chic. A mio avviso, ha la rara capacità di essere elegante con qualunque cosa si metta addosso! Se la seguite sul suo profilo Instagram, è ancora più evidente. Qui, con un semplice pull morbido e un pantalone di pelle (che, per inciso, non è un capo facile), riesce ad essere semplice e raffinata. Voto 8.

Quando dico: “aggiungere un tocco di colore per ravvivare il look, ma senza esagerare”, intendo esattamente questo! Greta ha indossato una slingback verde acido su un total look nero, spezzato solo dalla borsa zebrata. Il modo migliore per evitare di rendere monotono l’impermeabile in pelle. Super! Voto 8.

Greta Ferro, la pagella dei suoi look: in smoking di velluto

Dunque: questo taglio di pantaloni è molto, moooolto difficile, ma Greta riesco a portarlo alla perfezione, addirittura realizzato in velluto. Ecco qui un altro esempio di un modo di vestire elegante, ma semplice, che non ha bisogno di strafare. Il rossetto rosso e i capelli volutamente lasciati morbidi e spettinati ad arte sono il tocco che rende il look perfetto. Voto 9.

Greta Ferro, la pagella dei suoi look: al Festival di Venezia

Ok, Greta è ambassador di Emporio Armani ed essere eleganti vestendo Armani è un po’ vincere facile… ma lei è perfetta: non troppo scollata, ma non noiosa, con un colore delicato, ma non banale, con accessori discreti, ma non invisibili. Insomma, perfetta! Anche qui, l’hairstyle e il trucco naturale sono la sua carta vincente: portare la frangetta riccia non è da tutti, ma lei lo fa con grazia e stile. Bellissima. Voto 9.