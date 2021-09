Luisa Spagnoli : un viaggio verso terre lontane

Luisa Spagnoli, sceglie Palazzo Isimbardi per la sua prima volta nel calendario ufficiale della Milan Fashion Week.

Designer e imprenditrice, Luisa Spagnoli ha ricreato una corte in stile New Mexico all’interno dello storico palazzo meneghino.

La sua sfilata Primavera/Estate 2022, esprime una donna intraprendente, avventurosa, affascinata da terre lontane e dai luoghi caldi e avvolgenti.

L’ispirazione parte dal mediterraneo, ma valica i confini e si intreccia con lo spirito internazionale. Il patrimonio italiano incontra tutte le sfumature del deserto.

La sfilata è dedicata a donne concrete, contemporanee e con tante cose da tenere insieme e da fare.

Le bluse ricordano i disegni aztechi e sono indossate con grandi cappelli, il tessuto vichy è riproposto sia per le gonne che per gli abiti lunghi.

Le gonne si aprono su grandi spacchi e sono indossate su camicie con preziosi pizzi.

Le frange sono protagoniste sia delle gonne che degli abiti corti color cuoio.

Stampe, ricami e motivi jacquard sottolineano il corpo della raffinata donna Spagnoli che indossa il blazer su abiti bianchi e corti con inserti in pizzo, oppure su tuta shorts.

La palette va dal bianco sabbia, al marrone, con punte di rosa fragola e di turchese. I vestiti lunghi sono colorati con tante balze e corpetto stretto e ricamato.

Grandi abiti in seta con spacchi profondi, o di cotone stampa vichy sono resi ancora più intriganti con maxi-fibbie di turchesi.

Preziosi tessuti, alcune dei quali certificati sostenibili, sostengono tagli dai volumi ampi e morbidi.

I raffinati corsetti sono abbinati a camice dal taglio maschile. Nella collezione trova posto, l’immancabile denim, protagonista con short e pencil skirt con spacchi vertiginosi.

Grande protagonista della collezione è la camicia, proposta in bianco e nei colori vitaminici dell’estate, perfetta per accompagnarci in ogni occasione della giornata.

Le borse? Grandi o piccole hanno divertenti frange, i sandali sono flat oppure hanno un tacco dalle linee minimali. I gioielli? Oro e turchese a ricordare viaggi lontani.