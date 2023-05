Festa della mamma, i regali alla moda da farle

Fonte: 123RF Idee regalo moda per la festa della mamma

La festa della mamma è sono uno dei giorni, in un anno, in cui celebrare una donna speciale, che non deve essere necessariamente la nostra madre biologica, ma che può aver avuto per noi quell’importanza unica che solo le mamme hanno. Ecco perché questa donna speciale si merita un pensiero, un gesto di affetto piccolo o grande, ogni giorno dell’anno… ma in quel giorno un po’ di più!

Festa della mamma: la felpa personalizzata

Potete scriverci la parola che preferite, quella a cui pensate quando pensate alla vostra mamma: CasaGIN, azienda italiana etica e sostenibile, realizzerà appositamente per lei la sua felpa personalizzata, creata solo con cotone certificato e made in Italy. Potete scegliere tra il verde salvia e il rosa antico: mettetele addosso un messaggio d’amore!

Il completo intimo che la fa stare bene

Addosso è sempre meglio indossare solo tessuti naturali, morbidi e confortevoli: perché non regalare una coccola alla nostra mamma, da portare direttamente sulla pelle? Un completo in pura seta certificata GOTS è l’ideale per fare assaporare la dolcezza di una carezza in seta!

Le sneakers belle e comode

Le mamme si sa, corrono sempre da tutte le parti: niente di meglio allora di un paio di scarpe comode, adatte ai chilometri che quotidianamente percorrono per noi! Realizzate artigianalmente in Italia, in pelle morbida e confortevole, le sneakers basiche con dettagli colorati sono perfette per abbinare il confort alla coolness che si merita!

Un gioiello con il cuore

Realizzati da donne che hanno vissuto sulla propria pelle la mancanza d’amore, i gioielli di SeeMe portano l’amore a chiunque li indossa. Il cuore presente in ogni singolo pezzo della collezione è un’idea meravigliosa per simboleggiare anche il nostro, di amore, alla donna che lo merita ogni giorno: la nostra mamma!

La borsa perfetta per lei

Una borsa grande e comoda, perché possa metterci dentro tutto il suo mondo, da portare sempre addosso, che si abbini con tutto. Da scegliere preferibilmente in materiale riciclato o vegan, eco compatibile e realizzata in modo etico. Per quanto riguarda il colore… c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Festa della mamma: un regalo che sia un progetto

Per finire, perché non regalarle qualcosa che abbia alle spalle un vero progetto, come un capo realizzato in modo etico, da realtà piccole, tutte italiane? Se la vostra mamma è sensibile a queste tematiche, fatele conoscere realtà di nicchia, come quelle di Progetto Quid, che mettono insieme aziende e cooperative che lavorano in modo trasparente e che hanno davvero a cuore la salute del pianeta e di chi ci abita.