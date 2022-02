Consigli per come vestirsi a un battesimo

Come vestirsi per partecipare ad un battesimo? Una domanda davvero molto interessante: ciò che più conta è puntare su eleganza e semplicità, senza esagerare. Il battesimo è un’occasione speciale e, allo stesso tempo, ufficiale, in cui la famiglia si riunisce con amici e parenti di vecchia data per festeggiare tutti insieme. Indubbiamente, è una cerimonia molto importante e che richiede moltissimo lavoro, tra cui la scelta della chiesa, di un ristorante o una location particolare per il ricevimento, del menù ed essere eleganti diventa proprio una priorità.

È proprio forse questa la cerimonia che più potrebbe trarre in inganno, in quanto evento molto intimo, con una lista di invitati non troppo lunga e festeggiamenti non esageratamente dispendiosi. Anche in questo caso, però, essere eleganti e raffinate diventa una prerogativa e sapere come vestirsi per un evento di questo calibro è molto importante. Le cerimonie religiose sono una vera e propria sfida di stile a chi è vestita meglio. Che tua sia la madrina o una semplice invitata, il consiglio più importante che devi seguire è di non esagerare con capi troppo appariscenti o sfarzosi: ricorda, eleganza e semplicità sono le due parole chiave.

Un outfit più ricercato, al contrario, potrebbe essere adatto per un matrimonio o un festeggiamento molto lungo. Battesimi e cresime, invece, impongono totale sobrietà. Certamente, il look perfetto per un battesimo va studiato attentamente, indipendentemente dal fatto che tu sia la madrina, la mamma del festeggiato o una semplice invitata, ma non dimenticare di portare con te qualche originale alternativa al riso, proprio come fosse un originale accessorio.

Outfit per un battesimo: alcune regole da rispettare

Come esiste un galateo per stare a tavola, ne esiste uno, o quanto meno ci si prova, per presenziare ad eventi importanti, quali cresime e battesimi. Vi sono un paio di regole fondamentali da rispettare quando si partecipa ad un battesimo, relativamente all’abbigliamento. Innanzitutto, è bene evitare gonne o vestiti esageratamente corti o attillati: è un battesimo, non una serata in discoteca!

Capi dai colori tenui sono ben accetti, ma meglio evitare glitter, paillettes e gioielli di grandi dimensioni. E poi, non dimenticare che durante queste cerimonie sono ammessi i colori bianco e nero, contrariamente al matrimonio. Sicuramente, con un paio di perle ai lobi ed un semplice girocollo, farai una gran bella figura!

Per scegliere il look più adatto per un battesimo è bene considerare anche la stagione, variabile da non sottovalutare per un abbinamento perfetto e mai fuori luogo, oltre alla formalità richiesta. Sicuramente, questo tipo di evento prevede buon gusto, ma non un’eleganza esagerata come per il matrimonio. Tuttavia, nel caso in cui fossi la madrina, dovrai optare per un outfit ben curato, ma per nulla pomposo. Buon gusto non è certamente sinonimo di esagerato.

Il battesimo è una cerimonia. Ovviamente non così impegnativa come il matrimonio, ma pur sempre una cerimonia e, pertanto, è fondamentale mantenere una certa forma e rigore. Punta su un’eleganza sobria, priva di eccessi ed estremamente femminile. Meglio optare per un look fresco, femminile e delicato: un enorme “sì” a gonne midi, longuette, tubini, bluse in seta e viscosa, pantaloni a palazzo e tailleur.

Outfit per un battesimo in autunno/inverno

Come avrai ben capito fino a qui, la stagione è un fattore molto importante e da non sottovalutare per la scelta del look perfetto per un battesimo. Con l’arrivo della stagione fredda, trovare un outfit adatto per un battesimo diventa piuttosto impegnativo. Vengono meno abiti dal tessuto leggero, come lino o seta e si privilegiano vestiti con manica lunga, completi e gonne midi, magari in lana liscia, velluto e raso foderato. La tendenza, poi, vuole che siano molto di moda i pantaloni a palazzo, magari abbinati ad una giacca elegante ed un bel tacco.

Potresti optare anche per una blusa in viscosa, non troppo corta, da indossare sotto ad un blazer per presenziare ad un battesimo. La camicia si abbina perfettamente anche ad una longuette molto semplice da portare con collant basici, senza eccessi, ed un decolleté raffinato. Nessun freno, invece, per quanto riguarda i colori: bianco e nero sono ammessi, così come le nuance della terra. Da considerare anche un rosa antico, bordeaux, blu, rosso. E la borsa? Una pochette in raso o velluto sarà perfetta.

Outfit per un battesimo in primavera/estate

Con l’arrivo della bella stagione, le temperature si alzano e scegliere l’outfit più adatto per un battesimo diventa un vero gioco da ragazzi: abiti leggeri, colori vivaci e tessuti morbidi domineranno la scena. Sbagliare è davvero impossibile! Colori pastello e annesse sfumature, lasceranno spazio a moltissime idee differenti e apriranno le porte ad un outfit estremamente unico e raffinato. È bene ricordarsi di non esagerare con tinte troppo accese o tessuti parecchio leggeri. Un abito bianco in lino con cintura in vita si adatterà benissimo ad un’occasione speciale come un battesimo: fresco e leggero, proprio come deve essere, ti conferirà un’eleganza unica.

È bene, infatti, optare per tessuti leggeri per un ottenere un connubio di raffinatezza e comodità. Per questo evento, chiaramente, il tacco diventa irrinunciabile e potrai decidere di destreggiarti tra una comoda zeppa o un sandalo dal tacco più spesso ed agevole. Incantevole sarà poi un brillante al dito: donerà luce e calore alle tue mani ben curate per la festa. Anche in questo caso, suggeriamo di avere con sé una borsetta di dimensioni medio-piccole.

Il look perfetto per una madrina

La madrina riveste un ruolo molto importante e, come tale, deve assolutamente avere un look consono. La scelta può ricadere su uno splendido tailleur con gonna o pantalone: in questo modo, potrai dar sfogo alla tua creatività, creando un vero e proprio spezzato, magari sfruttando due colori diversi. Così sarà anche più semplice abbinare le scarpe adatte. Un look sicuramente originale, raffinato e apprezzato da tutti gli invitati. Se sei la madrina e preferisci indossare un vestito per il battesimo, ti consigliamo di evitare capi estremamene appariscenti, con inserti metallici, in pelliccia e pelle; prediligendo tessuti sobri, quali lana, velluto, viscosa.

Il colore e la fantasia devono chiaramente attenersi all’occasione e, pertanto, disegni impegnativi e colori acidi sono da escludere a priori. Blu navy, borgogna, bordeaux, nero, bianco, avorio e beige sono i benvenuti. L’outfit perfetto per una madrina, inoltre, prevede un decolleté molto semplice, quasi liscio, un collant basico ed un caldo cappotto in lana. La clucth gioiello è per una madrina ad un battesimo immancabile: conferisce immediata eleganza ed è all’altezza di una cerimonia di questo genere. Hai già acquistato la tua?

Il look perfetto per la mamma

Perfetta per un giorno così importante, deve esserlo anche la mamma del festeggiato. Anche in questo caso, vale la regola della sobrietà: meglio optare per un outfit moderato, ma allo stesso tempo di classe e buon gusto. Dopo il parto, se non si è ancora in perfetta forma, è bene puntare su linee morbide, dai colori tenui e dai tessuti leggeri. L’ideale è proprio prediligere abiti svasati di lunghezza media ed evitare tubini particolarmente attillati.

Tra i look possibili per la mamma ad un battesimo, è interessante anche considerare l’opzione di un bellissimo paio di pantaloni a palazzo a vita alta, in seta, e con una stampa floreale. Una blusa in chiffon a tinta unita ed un blazer non stoneranno certamente. Un outfit molto semplice e fresco per un’occasione memorabile. In estate, potresti anche decidere di indossare un top o una camicetta in seta ed una gonna svasata con sandalo. Per queste occasioni, una pochette sarà sempre la scelta migliore.

Il look perfetto per un’invitata

Essere una semplice invitata ad un battesimo non significa dover trascurare il proprio look. Un outfit casual, ma pur sempre elegante, composto di pantalone a sigaretta, top in seta e giacca a kimono, non ti farà passare inosservata. Se invece adori gli abiti, potresti decidere di indossare un capo fiorato con un blazer ed un tacco medio-alto, ma comunque comodo. Evita il tacco a spillo, in quanto troppo impegnativo per un’occasione di questo genere, ma non rinunciare all’eleganza. In estate, infatti, un paio di sandali gioiello ed un tubino in tinta unita, costituiscono un connubio perfetto. Il connubio per eccellenza, oseremmo dire.

È consigliabile evitare texani o stivali che difficilmente si adattano a questa particolare occasione: rischieresti di andare a penalizzare il tuo look, così ricercato e rigoroso. Anche in questo caso, per gli accessori e i gioielli vale la stessa regola di abiti e scarpe: non esagerare! Se l’abito che indosserai è molto semplice, ma raffinato, sarà facile impreziosirlo con un girocollo in oro bianco e un bel bracciale, così da renderlo luminoso.

Meglio non portare con sé, in chiesa e al ricevimento, borse di grosse dimensioni o rischieresti di rovinare l’eleganza del tuo look. Opta per una pochette di piccole dimensioni o per una bellissima clutch gioiello: potrebbe essere proprio questa ad impreziosire ogni tuo abbinamento e a distinguerti da tutte le altre.