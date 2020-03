Come portare i tacchi a 60 anni: idee e consigli

editato in: da

Chi ha detto che dopo i 60 anni non si possono più portare i tacchi? Avere un’età diversa non significa affatto dover abbandonare le cose che ci fanno stare bene e a cui siamo abituate. Se tra queste ci sono anche i tacchi, ben vengano! Ecco qualche consiglio a tema per voi.

Come portare i tacchi a 60 anni: larghi e comodi

I tacchi possono essere glam anche se sono larghi, comodi e non necessariamente altissimi. Guardate Ines de la Fressange ad esempio: icona di stile over 60, stilosa sempre e in qualunque situazione. La vediamo spessissimo con scarpe senza tacco o sandali proprio raso terra, ma non disdegna nemmeno i tacchi, scegliendoli ad esempio con un tacco più confortevole e portabile, come nella foto qui sotto.

Come portare i tacchi a 60 anni: un accessorio che ci fa sentire belle!

Ho lavorato con ragazze e “anta girls” delle età più varie e mi è capitato di trovarne alcune che sono abituate ad indossare i tacchi, anche i tacchi a spillo. Vuoi perché si addicono al loro outfit professionale, oppure perché semplicemente le fanno sentire a proprio agio. Ecco, se fate parte di questo gruppo di donne, perché dovreste rinunciare a metterli? Il mio consiglio è semplicemente quello di sdrammatizzarli, di portarli in modo che non vi facciano sentire costrette e soprattutto che non vi facciano dolere i piedi. Per il resto, portateli come avete sempre fatto!

Come portare i tacchi a 60 anni: non solo stiletti

Oltre alle scarpe tipo décolleté o simili, esistono anche tante altre: stivaletti con plateau, zeppe nella bella stagione, suole cargo. Sono tutti modi più o meno casual di indossare i tacchi e slanciare la figura. Sta a voi scegliere quello che vi fa sentire più a vostro agio. Ricordatevi che, a prescindere da una questione di età anagrafica, la vera eleganza sta nel sentirsi a proprio agio, sempre!