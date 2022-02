Perle: il nuovo trend fashion è super chic!

Dimenticatevi delle perle come di un gioiello d’antan, che fa pensare immediatamente ai girocolli della nonna: le perle stanno vivendo una nuova giovinezza! Ecco qualche idea di look per portare il modo trendy e soprattutto con stile!

Come indossare le perle in modo trendy: decontestualizzarle

Come sempre, la carta della decontestualizzazione funziona sempre, in particolare quando si tratta di accessori o capi che vengono normalmente associati solo a determinati contesti. Scegliere delle perle di dimensioni particolari, molto grandi ad esempio, e indossarle con capi destrutturati, asimmetrici e che giocano tra di loro in sovrapposizioni super cool è il modo migliore per togliere loro quella patina troppo bon ton chic.

Come indossare le perle in modo trendy: orecchini super cool

Gli orecchini di perle, così come la collana a girocollo, si usava donarli come regalo per i diciotto anni: bene, oggi sia le diciottenni che le loro mamme li portano in modo trendy! Bandite le perline da lobo, se dovete scegliere dei gioielli di perle, allora preferiteli di dimensioni grandi, in modo che attirino l’attenzione sul vostro viso!

Come indossare le perle in modo trendy: il girocollo oversize

Il girocollo interpretato in versione oversize è il modo più semplice di portare le perle in questa loro nuova veste rivisitata. Di certo jeans e t-shirt sono una buona soluzione, ma anche una camicia nera portata con nonchalance sopra ad una gonna a portafoglio oppure ad un pantalone palazzo siano l’ideale. Aggiungeteci un tocco di colore e avete fatto bingo!

Come indossare le perle in modo trendy: gli accessori

Non esistono solo collane e orecchini di perle: potete trovarle anche negli accessori! Manici di borse, dettagli di scarpe, applicazioni sulle giacche e i pantaloni… oppure potete addirittura aggiungerle voi a vostro gusto e dove le preferite! Come sempre, in suggerimento è quello di metterle dove non ce le si aspetta: se siete in dubbio, denim e t-shirt soprattutto in nero funzionano sempre!