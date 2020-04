Colletti staccabili: che stile!

editato in: da

Letteralmente intramontabile, uno stile ed un modo di essere che ci arriva direttamente dal passato remotissimo: il colletto staccabile.

Questo accessorio era molto usato all’inizio del 1900, ma, solo per le camicie da uomo. Negli anni è diventato un complemento per tutti, un must-have di cui non si può fare a meno.

Accessorio reinterpretato nei primi del ‘900, esclusivamente bianco ed inamidato, negli anni è tornato prepotentemente alla ribalta, attraversando i sessi e le età.



Di ogni materiale, forma, dimensione e ispirazione, i colletti possono diventare anche dei veri e propri gioielli che sostituiscono le collane. Ne esistono per tutti i gusti: con paillettes, strass, pietre multicolor, di stoffa o di metallo, rigidi o morbidi, si indossano a nudo o sovrapposti alle camicie o agli abiti.

Soprattutto in questi giorni di quarantena per tutelarci dal Coronavirus, il colletto staccabile è l’accessorio che messo anche all’ultimo minuto, dona quel tocco di classe allontanando la praticità tipica del look casalingo, durante le conference di scuola o lavoro.

I colossi della moda dunque, dai marchi low cost, alle grandi maison, nella crisi che ha colpito il settore, non si sono fatti prendere impreparati, e naturalmente si sono lasciati conquistare da una tendenza tanto semplice quanto preziosa!

Insomma, anche se abbiamo una tuta e una magliettina semplice, copriamoci il collo! Basta un dettaglio e il look è fatto!

Naturalmente c’è un colletto per ogni occasione, a seconda dell’effetto che vogliamo ottenere: rock, chic, casual o bon ton.

Le istruzioni d’uso sono semplicissime, infatti il comodo collettino si leva e si mette sopra un qualunque capo in vostro possesso: dal maglioncino girocollo fino ad un tubino in maglina, comodo anche per casa, decorando ed impreziosendo anche la più sciatta t-shirt presente nell’armadio di tutte e tutti noi.

Per uomini, donne e ragazzi, il colletto farà la differenza, alla prossima videochiamata, teniamolo a portata di mano, anzi, di mouse!