Fonte: Unsplash Brand sostenibili da bambino: eccone 5 che forse non conoscete

Quando si parla di sostenibilità perché non cominciare ad applicarla fin da piccoli? Ecco una serie di brand sostenibili ed etici da bambino che potreste non conoscere.

Brand sostenibili da bambino: premessa

Vestire i bambini in modo sostenibile ed etico è una scelta in cui il costo gioca un ruolo determinante. I bambini crescono in fretta e i loro capi scappano via… senza considerare tutto quello che distruggono tra buchi, macchie, strappi e chi più ne ha più ne metta. Perché allora spendere di più per l’abbigliamento di un bambino? Il concetto di base non è tanto quello di spendere di più, ma di spendere meglio, quindi di comprare poco e usare tanto quello che si acquista.

In molte di noi l’avranno sperimentato al primo figlio: valanghe di cose che arrivano da parenti e amici, tante delle quali non verranno mai nemmeno usate. E poi magari, la fortuna di avere qualche amica che ha un bambino o una bambina di un paio d’anni più del nostro pargolo e che quindi ci passa un po’ di roba di seconda mano… e quindi, cos’è che serve davvero comprare?

La verità è che serve molto poco e quel poco può essere acquistato da brand etici e sostenibili, sia nel circuito del nuovo che del second hand, dove possiamo trovare autentiche miniere d’oro in abitini ancora con il cartellino attaccato e che costano meno della metà rispetto al nuovo.

Fatta questa doverosa premessa, ecco qualche brand sostenibile da bambino che magari non conoscete e che vi farà innamorare!

Minimalisma

Brand dal gusto nordico che produce capi certificati GOTS da bambino fino ai 12 anni ma anche da adulti. Lo stile è semplice, i colori sono soft e l’insieme ricorda il gusto d’altri tempi.

Wedoble

Abbigliamento per bambini che produce interamente in modo etico in Portogallo. Hanno una collezione neonati e baby veramente meravigliosa,

Apolina

Brand inglese dal gusto d’antan, con finiture ricercate, ricami e dettagli che ricordano gli abitini delle nostre nonne. Una chicca.

Play Up

Questo brand portoghese veste bambini e bambine fino a 12 anni. Ha un gusto molto easy, tessuti bellissimi e naturali e colori che ricordano tutte le sfumature della natura.

Filobio

Filobio è un marchio italiano di nicchia, che produce solo con filati naturali e pregiati, come la lana merino, il cotone organico o il tencel. Veste da 0 a 6 anni e il gusto è quel bon ton classico che non stanca mai!