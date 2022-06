Borse sostenibili? Sì, e sono anche bellissime

Fonte: Unsplash 5 brad di borse sostenibili

Qual è uno degli accessori feticcio di noi donne? Insieme alle scarpe, è senza dubbio la borsa: ne abbiamo tante, una per ogni occasione, spesso una per ogni colore. Ma ci siamo mai domandati l’impatto ambientale che ha questo capo di abbigliamento? Per aiutarvi a fare scelte un po’ più consapevoli, vi lascio qui 5 brand che realizzano borse etiche e sostenibili.

Premessa: cosa si intende per etico

Quando si parla di capi che vengono normalmente realizzati in pelle, la prima cosa a cui si pensa in termini di etica è legata all’abbattimento di animali innocenti. Senza dubbio questo è un aspetto da tenere presente, ma vi invito a considerarne un altro: se anche un capo di pelletteria viene realizzato con materiali vegan, ma di base stiamo parlando di materie plastiche assemblate dall’altra parte del mondo, senza nessun tipo di tutela o controllo per i lavoratori… stiamo facendo una scelta etica? È vero, non abbiamo ucciso animali, ma abbiano favorito delle realtà che trattano le persone come animali.

Qual è quindi la scelta giusta? Per me, se siete vegani, quella di acquistare senza dubbio capi non realizzati in pelle animale, ma anche di guardare chi ha confezionato il capo in questione, cosa che vale in ogni caso per chi mangia anche carne, pesce, latte e derivati. E ora veniamo a noi.

Miomojo

Questo brand italiano è anche una Bcorp, che realizza borse e accessori in materiali vegan, ma anche riciclati e devolve il 10% dei ricavi alla protezione degli animali. In più le loro borse sono belle e coloratissime!

Will’s Vegan Store

Azienda vegan fondata nel 2013 e diventata carbon neutral 3 anni dopo, con packaging completamente plastic free. Realizzano sia calzature che borse e piccola pelletteria.

Varai

Chi ama le borse di paglia di innamorerà di quelle di Varai! Vengono realizzate artigianalmente e ce ne sono per tutti i gusti: dalla coffa, a quelle rotonde grandi e piccole, a quelle mignon con manici in legno. Una più bella dell’altra!

Vegia Bags

Azienda che produce borse da lavoro, zainetti, tote, borse porta computer, tutte in materiale vegan basato su uno speciale tessuto riverniciato con una particolare resina protettiva a base di poliuretano.

Samara

Brand Canadese che spedisce però in tutto il mondo e che realizza dalle shopper ai portagioie utilizzando plastica riciclata proveniente dall’oceano o appleskin, la pelle realizzata con bucce e torsoli di mela.