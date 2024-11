Ricevimenti nuziali come feste in piazza, consigli e idee per organizzarli

I matrimoni ispirati alle feste in piazza sono tra i trend del prossimo anno: ecco qualche consiglio per organizzarne uno

Fonte: iStock Matrimonio ispirato ad una festa in piazza

La parola d’ordine per i matrimoni nel 2025? Il divertimento. Le tendenze wedding del prossimo anno, infatti, vedono assolute protagoniste le feste di piazza, che ispireranno i fiori d’arancio in termini di decorazioni, intrattenimento e gastronomia. Se state pensando di organizzare il vostro sì nei prossimi mesi, preparatevi a sacrificare formalità ed etichetta in favore dell’autenticità e della semplicità che da sempre caratterizzano le celebrazioni locali di paesi e villaggi della Penisola.

Vi incuriosisce l’idea di un matrimonio ispirato alle feste in piazza? Dalla scelta della location a quella della proposta gastronomica, ecco qualche idea per organizzarne uno.

Matrimoni come feste in piazza: la tendenza del 2025

I matrimoni del 2025 scardineranno tutte le regole prestabilite, e non si accontenteranno più semplicemente di intrattenere: è quanto emerge dallo studio di Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale e parte del gruppo The Knot Worldwide che ha identificato le tendenze nuziali del prossimo anno. I fiori d’arancio, infatti, punteranno tutto sul divertimento più sfrenato. A tal proposito, gli endless weddings potranno essere organizzati come vere e proprie feste di piazza, con decorazioni ispirate ai parchi divertimento, intrattenimenti circensi e proposte culinarie degne di un luna park (lunga vita a pop-corn, crêpes e zucchero filato). Non esistono più limiti e perde vigore anche la consuetudine di sposarsi nel weekend: nel 2025 si assisterà infatti ad un boom di matrimoni infrasettimanali perché tutti i giorni (sì, anche il lunedì) sono perfetti per far festa.

E l’Italia, che da sempre custodisce gelosamente le proprie tradizioni e feste, fornisce in tal senso moltissime ispirazioni ai futuri sposi: le luminarie, che accompagnano le celebrazioni patronali di moltissime regioni, potrebbero trovare una valida collocazione anche nei fiori d’arancio, così come le attrazioni ludiche, dall’autoscontro ai caroselli.

Wedding luna park: idee per location e decorazioni

3, 2, 1, che il party abbia inizio: si aprono le porte del Wedding Luna Park! Gli ospiti dei fiori d’arancio saranno letteralmente immersi in un parco di divertimenti all’avanguardia dove potrebbero anche esserci castelli gonfiabili che si ergeranno come fortezze colorate su cui saltare e ridere senza sosta. Oltre ai castelli (trend immancabile del 2025), saranno tante le attività di animazione e intrattenimento per gli ospiti che rallegreranno la festa: dal Live Watercolour, un servizio di illustrazione ad acquerello dal vivo che permetterà all’invitato di portarsi a casa un ritratto che poi potrà essere condiviso sui social, ai tatuaggi temporanei personalizzati della durata di 2 settimane e alla tombola musicale, in cui al posto dei numeri, i giocatori dovranno cercare sulla propria cartella la canzone corrispondente. Il “Pictionary della sposa” o il gioco delle scarpe aggiungeranno risate e allegria al party.

Non può ovviamente mancare un angolo photo booth per ragalare ad amici e parenti non solo qualche momento di spensieratezza, ma anche degli scatti da artistici da postare sui social.

Pastiches culinari e street mood: idee per il menù

Se l’universo wedding del 2025 sarà tutto ispirato al mondo dei luna park e delle feste di piazza, anche la gastronomia non potrà essere da meno. Gli invitati entreranno in un universo magico e appetitoso dove potranno infatti gustare una varietà di proposte fresche per uno spuntino irresistibile e in stile “fiera”: crêpes, zucchero filato, frittelle, pop corn, hot dog con tante salse gourmet, ma anche piatti internazionali e ricette etniche. Continueranno ad avere successo anche i food truck e i caratteristici corner gastronomici, sempre più personalizzati secondo i gusti e la storia della coppia.

Neppure la torta si sottrarrà alla filosofia transformer e avanguardista che spopolerà nei matrimoni del 2025. Anziché essere semplici dolci nuziali, le wedding cakes diventeranno infatti vere e proprie tele per la creatività delle coppie: trionferanno le torte di frutta con fiori freschi e sapori esotici, le maxi crostate a un piano strapiene di squisiti frutti di bosco e, of course, le proposte più contemporanee come red velvet, carrot cakes e dolci al pistacchio. Ma nei matrimoni che verranno gli invitati non si limiteranno a mangiare solo la torta, visto che anche i cake-topper o addirittura i regali di nozze (sì, avete letto bene) potranno essere commestibili.

Come organizzare un matrimonio ispirato ad una festa di piazza

Organizzare un matrimonio ispirato ad una festa in piazza potrebbe rivelarsi una sfida molto avvincente per i neosposi del 2025. Il primo fattore da tenere in considerazione è quello metereologico: questo tema si presta infatti maggiormente per nozze primaverili ed estive, in cui sia più semplice allestire degli spazi outdoor grazie alle temperature miti e alle scarse precipitazioni. Le location più consigliate? Qualunque struttura sia dotata di un’area esterna in cui installare giostre e food truck: potrete quindi puntare su agriturismi o ville in campagna, ma anche su giardini e, volendo, piscine. Qualora abbiate scelto per il “sì” i mesi invernali o autunnali, capannoni industriali o fabbriche dismesse potrebbero comunque trasformarsi in suggestivi spazi per ricevimenti nuziali.

A seconda dello spazio prescelto, potrete selezionare diversi tipi di decorazioni: oltre alle già citate luminarie, anche luci a led e festoni colorati vi aiuteranno a rendere più festosa ed allegra la vostra cerimonia. Qualora abbiate a disposizione una superficie molto ampia, potete inoltre allestire degli angoli “tematici”: un’area lounge in cui gli ospiti possano chiacchierare e rilassarsi, uno spazio dedicato alle gioistre per i più piccoli ed un altro in cui si possa assistere a spettacoli di magia o concerti.

In un matrimonio ispirato alle feste in piazza, infine, il buffet è destinato ad assumere un ruolo centrale: lasciatevi ispirare dai food market, e puntate su appetizer e snack. Tra gli stand e i food truck non possono assolutamente mancare zucchero filato, pop corn e mele caramellate, ma pensate anche a cibo etnico e fritti. Lasciate che gli ospiti si muovano tra le varie postazioni, scegliendo se gustare le pietanze in piedi o in una seating area appositamente allestita.

L’intrattenimento? Non può non esserci della buona musica, meglio se liscio, come prescrive la tradizione delle feste in piazza più autentiche. Il miglior modo per concludere la cerimonia, invece, è rappresentato da uno spettacolo pirotecnico: i fuochi d’artificio, infatti, sono da sempre uno dei fiori all’occhiello di ogni fiera che si rispetti.