Quanto deve durare una cena di matrimonio: portate, pause e intrattenimento

Dalla durata delle portate al buffet dei dolci, passando per musica e intrattenimento: come organizzare una cena di matrimonio elegante, piacevole e senza tempi morti

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Cena di nozze

I matrimoni pomeridiani, seguiti da una sontuosa cena nuziale, stanno lentamente soppiantando, in termini di popolarità, le cerimonie diurne.

Gli sposi, infatti, apprezzano particolarmente la poesia del tramonto e l’eleganza dei pasti serali, ma organizzare eventi di questo tipo richiede passaggi molto precisi. Una cena nuziale, in particolare, necessita di una durata e di portate ben studiate, così da evitare ritardi e problemi di digestione.

Quanto deve durare una cena di nozze

Una cena di matrimonio dovrebbe durare mediamente dalle 3 ore e mezza alle 4 ore e mezza, esclusi l’aperitivo di benvenuto e il successivo taglio della torta con i festeggiamenti. La durata del ricevimento può variare in base al numero delle portate, al tipo di servizio scelto e all’intrattenimento previsto durante la cena.

Una cena ben riuscita, tuttavia, dovrebbe garantire un buon equilibrio tra le sue componenti: gli ospiti devono avere il tempo di mangiare con calma, ma allo stesso tempo devono potersi alzare e godersi la festa, senza rischiare di annoiarsi o di perdersi qualche portata perché impegnati sulla pista da ballo.

Come organizzare le varie fasi della cena

Nei matrimoni italiani, il banchetto ricopre sicuramente un ruolo centrale nel ricevimento: il cibo, infatti, ha un forte valore sociale e culturale e favorisce la convivialità. Gli sposi, per questo motivo, sono chiamati ad affrontare un compito tutt’altro che semplice: stabilire i tempi di ciascuna portata richiede attenzione, ma gli esperti di catering potranno sicuramente fornire preziosi consigli sulla base della loro esperienza.

Per un matrimonio con un menù italiano tradizionale, in linea di massima, l’aperitivo di benvenuto dura dai 45 ai 60 minuti. Si tratta, infatti, di un momento che gli sposi possono sfruttare anche per realizzare un servizio fotografico, mentre gli ospiti hanno l’occasione di iniziare a socializzare.

Per il consumo delle portate principali (antipasti, primi e secondi), prevedete circa 20-25 minuti ciascuna e fissate un limite massimo di 15 minuti per il dessert o il sorbetto. Tra una portata e l’altra, concedete inoltre al servizio di sala il tempo necessario per assicurarsi che tutto sia perfettamente in ordine.

Quante e quali portate deve contenere il menù

Nella tradizione matrimoniale italiana, il menu è generalmente piuttosto ricco: pur non esistendo un numero fisso di portate, in molti casi sono previsti un antipasto, uno o due primi, un secondo, un contorno e i dolci. Seguendo questo schema, gli sposi potranno offrire ad amici e parenti una proposta gastronomica completa e varia.

L’antipasto

L’antipasto è la portata con cui la cena nuziale viene ufficialmente aperta. Se avete optato per il servizio al tavolo, potete pensare a una proposta composta da più assaggi oppure a un piatto unico più strutturato.

Su quali ricette puntare? La risposta varia, ovviamente, in base al tipo di cerimonia organizzata. Per una formula tradizionale, inserite appetizer realizzati con prodotti stagionali, carpaccio o tartare. Se, invece, avete organizzato una cerimonia più originale, potete pensare anche a ricette internazionali, come piccoli assaggi di sushi o involtini primavera. Se l’aperitivo iniziale è già molto ricco, non c’è bisogno di prevedere un antipasto eccessivamente abbondante.

I primi

Molti chef considerano il primo piatto il fulcro del menù. Come tutte le portate principali, va adattato alla stagione e alla località in cui si celebra il matrimonio: per un ricevimento in riva al mare, potreste pensare a una gustosa pasta allo scoglio, mentre per un matrimonio autunnale un risotto gourmet rappresenta una proposta particolarmente adeguata.

Se volete inserire due primi, assicuratevi che siano complementari. Scegliete ricette che differiscano per sapore, consistenza e ingredienti. Se avete già servito un risotto delicato, potete farlo seguire da una pasta con un condimento più deciso, e viceversa.

Sorbetto o intermezzo

Il sorbetto al limone è un classico dei ricevimenti italiani, soprattutto nei menù di pesce. Molti sposi scelgono di servirlo tra i primi e i secondi, così da rinfrescare il palato prima di passare a sapori diversi.

I secondi

Carne, pesce e verdure: con il secondo piatto si può portare in tavola una grande varietà di proposte. L’importante è che la scelta sia coerente con il resto del menù e che il piatto non risulti particolarmente pesante, soprattutto se avete già servito un aperitivo ricco e due primi.

In base alla ricetta selezionata, potete abbinare salse e condimenti che aiutino a esaltarne i sapori. Anche un contorno a base di verdure o patate può accompagnare la portata.

Il dessert

Se non avete previsto un buffet di dolci, a concludere il menù sarà un dessert al piatto. Per soddisfare i vostri ospiti più golosi, potete scegliere tra diverse opzioni: una mousse al cioccolato, una composizione di frutta e crema oppure un dolce monoporzione sono tra le proposte più gettonate.

Come organizzare il buffet di dolci

Oltre a essere uno dei momenti più scenografici del ricevimento, il taglio della torta rappresenta la conclusione della cena nuziale. In molti casi, gli ospiti vengono invitati in un’altra sala della location per assistere alla funzione.

Non limitatevi, tuttavia, a servire una fetta della sola torta nuziale: pensate invece ad arricchire la proposta dolciaria con una varietà di pasticcini mignon, monoporzioni, cioccolatini e altre preparazioni. E la confettata? Può essere collocata nella stessa area oppure in uno spazio distinto, soprattutto se avete organizzato anche composizioni da consegnare agli ospiti come ricordo da portare a casa.

Musica e intrattenimento: quando inserirli nella cena

Cibo e musica sono da sempre un binomio vincente nell’organizzazione di un matrimonio, e durante il ricevimento non può mancare nessuno dei due. L’intrattenimento, tuttavia, dovrebbe accompagnare la cena senza interromperla continuamente. Se avete ingaggiato una band, cercate di concordare le esibizioni, alternando momenti musicali discreti, che accompagnino il consumo delle portate, a brevi interventi più coinvolgenti.

La musica durante la cena

L’aperitivo è il momento ideale per un accompagnamento musicale dal vivo. In questa cornice, cercate di mantenere un’atmosfera elegante e rilassata, affidando l’intrattenimento a un duo acustico, a un pianista o a un violinista, con una playlist lounge.

La situazione cambia quando vengono serviti a tavola i primi e i secondi piatti: in questo contesto, la melodia deve essere prevalentemente di sottofondo e avere un volume contenuto. Se proprio non volete rinunciare a un accompagnamento musicale, provate a inserirlo tra una portata e l’altra, senza però interrompere il servizio.

La musica durante il taglio della torta

La musica è un valore aggiunto durante il taglio della torta e ricopre in questo contesto un ruolo scenografico. Scegliete quindi una canzone particolarmente significativa per voi e assicuratevi che faccia da sottofondo al wedding cake cutting.

La musica dopo la cena

A questo punto, l’intrattenimento diventa il fulcro della festa, prendendo il posto del cibo. Una volta conclusa la cena, infatti, gli ospiti potranno alzarsi liberamente e scatenarsi sulla pista da ballo. Per quanto riguarda DJ, band, balli e momenti di coinvolgimento, avete assolutamente carta bianca: non è necessario aspettare che ogni singolo invitato abbia terminato il dessert, ma è importante che la transizione sia naturale e concordata con il catering.