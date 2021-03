Matrimoni 2021 tra romanticismo e semplicità: i 5 top trend di Cira Lombardo

editato in: da

Dopo aver vissuto un delicato momento storico come quello che dal 2020 continua tuttora, molti futuri sposi ridimensioneranno i loro budget, almeno in parte, e cercheranno di conciliare le loro esigenze con il nuovo scenario dei matrimoni in Italia.

“In base alla mia esperienza – racconta la Wedding Planner Cira Lombardo – posso dire che c’è anche tanta voglia di tornare a festeggiare insieme, di condividere una gioia meritata e di regalarsi qualcosa di meraviglioso, come l’abito da sposa dei sogni. Parlando di nuove tendenze, dunque, ci sarà una forte virata verso la semplicità di stili come il Natural, ma anche un ritorno al romanticismo e all’eleganza.”

Abiti da sposa

Le spose del 2021 saranno sognatrici, ma anche delle vere dive, ispirandosi alle star di Hollywood e desiderando il massimo del divertimento, con un tocco ultra chic.

Sposa principessa dalla forte personalità.

Fiori 3D, drappeggi, volant e plissé saranno le lavorazioni protagoniste degli abiti da sposa di quest’anno. Per le donne dalla forte personalità, che amano stupire e che si immaginano percorrere la navata con indosso un ampio abito bianco, sono in arrivo novità originali, per rivisitare il concetto di “sposa – principessa” in chiave moderna. Sì al bride dress ampio, dunque, ma con effetti nuovi, fuori dagli schemi, e preziosi dettagli applicati o ricamati che lo facciano sembrare una vera e propria opera d’arte.

Sposa romantica con un tocco baby.

Grandi maniche a sbuffo, corte a palloncino o lunghe di velo, non potranno mancare per le spose che vorranno realizzare il loro sogno di bambine. A questa tendenza, si aggiungono grandi colletti di pizzo sangallo e volumi con personalizzazioni che rendono ogni vestito unico, per spose sognatrici, ma che allo stesso tempo sanno cosa vogliono. Gli abiti da sposa romantici, infatti, diventano modaioli, abbinando a modelli ultra moderni, come quelli a sirena, dettagli romantici, come maniche ampie, strascichi staccabili e grandi fiocchi.

Sposa hollywoodiana per nozze eleganti.

Abiti da red carpet sfileranno lungo le navate e nelle più lussuose location per i matrimoni 2021. Le spose diventano vere star, protagoniste di uno dei giorni più importanti della loro vita. Poseranno per i fotografi, alzeranno i calici per brindisi a base di champagne e detteranno le regole della nuova moda sposa con una classe fuori dal comune. A loro, non posso che consigliare la recentissima tendenza degli abiti sottoveste, sensuali modelli in seta o con ricami e applicazioni preziose, da scegliere in bianco tradizionale, ma anche in originali nuance rosa cipria o champagne, morbidi e super femminili, perfetti da abbinare ad accessori glamour ispirati alle celebrità del firmamento hollywoodiano.

Acconciature per le spose

Tornano le trecce! Quest’anno se ne vedranno di tutti i tipi, per le spose, certo, ma anche per le invitate a nozze, riprendendo acconciature da regine delle fate e morbidi semi raccolti molto eleganti. Romanticismo, dunque, anche nella scelta dell’hair style, all’insegna della semplicità e del buon gusto.

Location esclusive

Parlando di matrimoni esclusivi, ci sono location incantevoli in Italia, da Nord a Sud, che da sempre fanno sognare i futuri sposi e che, quest’anno, in base alla mia esperienza e alle richieste ricevute, saranno molto richieste. Vi propongo una panoramica delle più “in voga” in Italia e un piccolo focus sulle più belle della Campania, la mia terra, una regione sempre molto amata dalle coppie di tutto il Belpaese.

ITALIA:

Villa Sola Cabiati (Como – Lombardia)

Villa Arvedi (Verona – Veneto)

La Cervara (Portofino – Liguria)

Borgo San Felice (provincia Siena – Toscana)

Castello di Rosciano (provincia Perugia – Umbria)

Villa Aurelia (Roma – Lazio)

Hotel Santavenere (Maratea – Basilicata)

Antica Tenuta dei Trulli (Alberobello – Puglia)

La Tonnara di Scopello (provincia Trapani – Sicilia)

Cala di Volpe (Porto Cervo – Sardegna)

CAMPANIA:

NH Collection Grand Hotel Convento (Amalfi)

Borgo Santandrea (Amalfi)

Villa Astor (Sorrento)

Bellevue Syrene (Sorrento)

Villa Cimbrone (Ravello)

La Rondinaia (Ravello)

Villa Tre Ville (Positano)

Savoy Beach Hotel (Paestum)

Il Riccio (Capri)

Il Mezzatorre (Ischia)

Un ricordo speciale, le bomboniere

La bomboniera è da sempre un simbolo importante delle nozze, non solo come ricordo di questo giorno speciale, ma anche come piccolo ringraziamento da offrire agli ospiti per aver condiviso la gioia degli sposi. Quest’anno più che mai, poi, le bomboniere saranno dei simboli ancora più importanti, cadeaux che ricorderanno un sogno avveratosi oltre ogni avversità. Tra i preferiti di quest’anno non mancheranno gli intramontabili cadeaux di cristallo o le bomboniere di design, ispirate nelle forme e nei decori alla moda, alla cultura e al made in Italy. In particolare, gli sposi sceglieranno qualcosa di utile e di esclusivo per la casa, come i profumatori d’ambiente.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono un piccolo biglietto da visita delle nozze, un’anteprima, per così dire, di stile e fil rouge dell’evento. Per questo, ogni partecipazione dovrebbe adattarsi al tipo di wedding day che gli sposi intendono organizzare, ma riprendendo il discorso sulle tendenze di quest’anno e pensando a matrimoni semplici, romantici o in stile Natural, credo che le partecipazioni più adatte siano quelle green o con decori che richiamino la natura, magari personalizzate con le iniziali degli sposi, per un tocco chic. Come sempre, è fondamentale che ogni dettaglio delle nozze sia armonico con il progetto nel suo insieme, ecco perché consiglio di scegliere un coordinato che leghi le partecipazioni ad altri elementi, come il tableau, i menu, i segnaposto e così via.