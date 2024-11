Libri per il matrimonio: le letture più belle prima delle nozze

Fonte: iStock Una sposa legge un libro

La marcia di avvicinamento al matrimonio potrebbe rivelarsi piuttosto impervia e ricca di ostacoli: tra problemi organizzativi, dubbi dell’ultimo minuto e litigi col partner, è fondamentale riuscire a ritagliarsi del tempo per sé per arrivare pronti al grande giorno. E cosa c’è di meglio di una buona lettura per rilassarsi, divertirsi e magari prepararsi mentalmente alla vita coinugale?

Che si tratti di romanzi, di manuali di psicologia o di guide ironiche, le letture prima delle nozze stanno diventando un vero e proprio must tra le giovanni coppie. Siete a corto di idee? Ecco qualche consiglio sui libri da leggere in vista del grande giorno.

Manuali e guide per la vita coniugale

Il matrimonio non segna solo la celebrazione di un grande amore, ma anche l’inizio di una nuova vita in due. Un percorso stimolante, ma che potrebbe nascondere qualche insidia anche per le coppie più navigate. Perché, quindi, non giocare in anticipo con qualche lettura ad hoc? Tra manuali di psicologia, test, e fumetti le opzioni a vostra disposizione sono molte e piuttosto variegate, e potrebbero rivelarsi molto utili per scongiurare eventuali problemi di comunicazione, noia e incomprensioni.

Matrimonio. Un manuale di sopravvivenza, Tessa Clayton

L’ansia pre-matrimoniale inizia a farsi sentire? Non lasciatevi travolgere dalle preoccupazioni, e affidatevi ad un classico manuale per arrivare più che mai pronte al grande evento. Il volume di Tessa Clayton è un vero e proprio cocktail di consigli, curiosità, test e aneddoti per affrontare al meglio l’impervio sentiero della vita in due, segnata da routine, inevitabili conflitti e rate del mutuo.

Commedie e drammi nel matrimonio: psicologia e fumetti per districarsi nella giungla coniugale, Guglielmo Gulotta

Ancora un titolo che gioca sulla leggerezza per mettere in guardia i futuri coniugi dalle difficoltà della vita matrimoniale. Un libro “per chi è sposato, per chi vuole sposarsi, per chi non ha voglia di farlo e per chi è ancora in dubbio” nato dal singolare sodalizio tra un perito psicologo, quotidianamente alle prese con i problemi delle coppie, e una matita celebre.

L’obiettivo? Illustrare i motivi dei conflitti di coppia, smascherare le trappole della comunicazione e riattivare il funzionamento inceppato di un rapporto. Perché, come si suol dire, prevenire è meglio che curare.

L’avventura del matrimonio, Bernard Chovelon e Bernardette Chovelon

Una guida pratica e spirituale che si propone come sostegno per le coppie pronte al grande passo. L’opera dei coniugi Chovelon raccoglie le indicazioni provenienti da un’esperienza decennale, e tra le pagine del volume vengono proposti alcuni mezzi per affrontare e superare le mille difficoltà con le quali inevitabilmente ci si scontra nella vita coniugale.

Una sfida a due che muove dalla convinzione che sia sempre possibile ripartire da zero, facendosi forti di una prospettiva ottimista e positiva.

Matrimonio, 100 buoni motivi per entrare in panico, di Gemma Correl

Avete paura che il vostro matrimonio duri quanto un gatto in tangenziale? Temete che la vostra vita sessuale subisca una battuta d’arresto o che possiate scontrarvi su come educare i vostri figli? Il volume curato da Gemma Correl vi prepara al peggio: scoprite come affrontare le possibili delusioni della vita in due, oppure quando è il caso di scappare a gambe levate.

Romanzi e opere di narrativa da leggere prima del matrimonio

Siete delle inguaribili romantiche? Un buon romanzo rosa potrebbe rivelarsi l’alleato migliore per rilassarsi prima del gran giorno. Non solo opere di narrativa, ma anche proposte ironiche e divertenti, perché regalarsi qualche sorriso in un momento stressante come quello che precede i fiori d’arancio non può fare altro che bene.

Orgoglio e Pregiudizio, Jane Austen

Acutissima e cinica riflessione su amore e matrimonio nella Gran Bretagna di inizio Ottocento, Orgoglio e pregiudizio è un manifesto della letteratura femminista, che ha ispirato un gran numero di film e serie tv. Jane Austen racconta le vicende delle sorelle Bennet, la cui vita prende una svolta decisiva quando il ricco e affascinante Charles Bingley si trasferisce a vivere poco lontano dalla loro abitazione.

La primogenita Jane s’innamorerà del giovane scapolo, che sembra ricambiare, salvo poi partire improvvisamente per Londra senza dare spiegazioni. Elizabeth, la sorella più giovane dallo spirito vivace e intelligente, identifica in Darcy, aristocratico amico di Bingley, il principale artefice dell’allontanamento. La ragazza dovrà tuttavia ricredersi, trovandosi a fare i conti con un sentimento tanto inaspettato quanto profondo.

Fermate gli Sposi, Sophie Kinsella

Se siete alla ricerca di una lettura leggera per rilassarvi in vista del sì, potreste affidavi all’ironia di Sophie Kinsella. Dopo la sprezzante satira sul consumismo di I love shopping, l’autrice britannica non ha risparmiato il mondo delle relazioni con il romanzo Fermate gli sposi.

Protagonista dell’opera è la giovane Lottie, che ha come unico obiettivo quello di sposarsi. Delusa dall’ennesimo fidanzato, accetta su due piedi di convolare a nozze con Ben, un flirt estivo conosciuto su un’isola greca molti anni prima e mai più rivisto. L’uomo riesce a fare di nuovo breccia nel suo cuore con una semplice cena, e le nozze sembrano il preludio di un perfetto futuro in due.

Non tutti però sono convinti della decisione: Fliss, la sorella di Lottie, e Lorcan, il socio in affari di Ben, sono contrarissimi e preoccupatissimi. E se il matrimonio non fosse sempre la soluzione migliore?

Invito a nozze, Carson McCullers

Romanzo di formazione della scrittrice statunitense Carson McCullers, è uno dei titoli che non possono assolutamente mancare nella libreria di ogni futura sposa. Pubblicato nel 1946, racconta le vicende della dodicenne Frankie Addams, che si sente “un essere scombinato“: orfana di madre, cresciuta con il padre che ha un negozio di gioielli nel centro della cittadina, non ha praticamente amici, ma trascorre la maggior parte del tempo in casa sognando di scappare dalla cittadina in cui abita e di arruolarsi nell’esercito.

Quando viene invitata a Winter Hill per il matrimonio del fratello, Frankie prepara la valigia e si augura di non tornare mai piú: inizierà per lei un viaggio che la porterà dall’atmosfera immobile che caratterizza la sua casa natale, alle strade di un mondo esterno velocissimo e in continua trasformazione. Come cambierà la sua vita?