Cosa deve fare la mamma della sposa durante il matrimonio

“La mamma è sempre la mamma” recita un vecchio proverbio. E, anche nel giorno del matrimonio, le future spose difficilmente riescono a fare a meno del sostegno e del supporto della figura materna.

Dai consigli sulla pianificazione dell’evento, fino alla gestione della lista degli ospiti, sono infatti moltissimi i ruoli che la madre della sposa è chiamata a ricoprire nel giorno del sì. Ecco i più importanti.

Qual è il ruolo della madre della sposa?

Per quanto non necessariamente una mamma debba partecipare attivamente all’organizzazione del sì, sarà quasi certamente chiamata a fornire un supporto emotivo e organizzativo alla sposa: alcune future mogli potrebbero chiedere un aiuto concreto nella pianificazione del matrimonio, nella ricerca della location o nella stesura della lista degli invitati. Altre, invece, potrebbero preferire che i genitori si occupino della comunicazione con la famiglia dello sposo o della gestione degli ospiti.

Gli esperti consigliano che le mansioni affidate vengano scelte anche in base alla personalità e alle competenze personali, ma esistono dei compiti tradizionalmente affidati alla madre della sposa, ai quali difficilmente potrà sottrarsi.

I compiti della mamma della sposa

Se tradizionalmente i compiti della madre della sposa si limitavano alla ricerca dell’abito e a pagare il conto del matrimonio, la lista di mansioni a lei affidate col tempo è diventata molto più lunga. Infatti, mentre in passato era la famiglia della ragazza a sostenere la maggior parte delle spese del sì, oggi è molto più comune che i costi vengano suddivisi tra la coppia e i rispettivi genitori.

Anche se il ruolo può variare molto in base al tipo di rapporto madre-figlia, esistono alcune tradizioni consolidate che spesso vedono la mamma della sposa protagonista assoluta.

Ricerca e sopralluogo delle location

La madre della sposa spesso aiuta la coppia a visitare e scegliere le location per la cerimonia e il ricevimento di nozze. A seconda delle esigenze degli sposi, potrebbe accompagnarli nei sopralluoghi o contribuire alla ricerca richiedendo preventivi o chiedendo consigli ad amici e parenti.

Aiutare nella composizione della lista nozze.

Uno dei compiti più delicati per i futuri sposi è senza dubbio la creazione della lista nozze. Anche in questo frangente, quindi, la mamma potrebbe rivelarsi un valido supporto: può accompagnare gli sposi nei negozi per selezionare i regali oppure aiutare a passare al vaglio le proposte, facendo leva sulla sua maggiore esperienza.

Collaborare alla creazione della lista degli invitati e al tableau de mariage

La decisione finale sulla lista degli invitati spetta chiaramente alla coppia, ma la mamma può essere molto utile nel raccogliere e inviare nomi e indirizzi per creare l’elenco completo degli ospiti. Può inoltre coordinarsi con la famiglia dello sposo per cercare un equilibrio tra le rispettive liste, o aiutare a ridurre il numero di ospiti, se necessario. Una volta ricevute le conferme dagli invitati, si dovrà organizzare la disposizione delle sedute: in questo caso, la madre della sposa potrebbe occuparsi della sistemazione dei propri parenti, badando bene a tenere lontani zii o cugini che non intrattengono buoni rapporti.

Aiutare nella scelta dell’abito da sposa

E’ normale che ogni sposa voglia la madre al proprio fianco nella scelta dell’abito. Dalla selezione dell’atelier fino alle prove finali, la mamma può offrire il parere da esperta per selezionare un look moderno, ma romantico. Insomma, a quanto pare, l’ultima parola sulla scelta dell’abito è proprio quella materna.

Seguire gli invitati e gestire situazioni delicate

Quando gli ospiti confermeranno la propria partecipazione al matrimonio, la coppia potrebbe trovarsi ad affrontare qualche dilemma. Ad impensierire, ad esempio, potrebbe essere una cugina che vorrebbe portare con sé il nuovo fidanzato, oppure una zia che non sembra intenzionata a lasciare a casa i bambini nonostante l’evento sia children-free.

A risolvere situazioni delicate di questo tipo, qualora riguardino la famiglia della sposa, sarà proprio la mamma di quest’ultima. Ci si potrebbe trovare ad affrontare qualche conversazione scomoda, ma l’obiettivo deve essere quello di garantire che i desideri della coppia vengano rispettati.

Partecipare o organizzare eventi pre-matrimoniali

Non è più considerato sconveniente che la famiglia della sposa organizzi un bridal shower o un addio al nubilato, specialmente se la festeggiata preferisce che la mamma sia meno coinvolta nella pianificazione generale del sì. Se invece sono le damigelle a organizzare questi eventi, la madre della sposa può offrirsi di ospitare la festa di fidanzamento. In ogni caso, dovrebbe partecipare a tutti gli eventi pre-matrimoniali, facendo da brava “padrona di casa”.

Partecipare al corteo nuziale

Quando arriva il momento della cerimonia, la madre della sposa può accompagnare la figlia lungo la navata, insieme al papà, oppure fare il suo ingresso in un secondo momento. Nelle cerimonie ebraiche è tradizione che entrambi i genitori accompagnino la sposa all’altare. Nelle cerimonie cristiane, invece, se è il padre ad accompagnare la sposa, il protocollo prevede che la madre prenda posto nella prima fila (nel primo banco) poco prima dell’inizio della cerimonia.

Tuttavia, se desidera far parte del corteo nuziale, la mamma della neo-moglie può scegliere di entrare prima delle damigelle e dei testimoni, oppure dopo di loro e immediatamente prima dell’ingresso della sposa.

Accogliere gli ospiti

Spetta alla madre della sposa accogliere tutti gli invitati che conosce nel giorno del matrimonio e presentarsi a quelli che non ha mai incontrato. Dovrebbe attenderli all’ingresso della location accanto agli sposi oppure andare tavolo per tavolo a salutare gli ospiti e ringraziarli per essere venuti.

I doveri della mamma durante il ricevimento

La madre della sposa può sedersi al tavolo dei genitori della coppia, al tavolo d’onore con gli sposi, oppure con altri familiari stretti o amici intimi. La disposizione dei posti dovrebbe tuttavia essere decisa in accordo con la coppia e i rispettivi genitori.

Se è previsto un primo ballo formale, la madre della neo-moglie di solito balla con il padre della ragazza e poi con il nuovo coniuge della figlia, dopo il ballo degli sposi. Anche se tradizionalmente non è previsto che la mamma della sposa faccia un discorso, può affiancare il padre durante il suo brindisi per dire qualche parola, oppure organizzare un’orazione tutta sua.