Come organizzare un wedding tea party

Non è detto che un matrimonio debba necessariamente coincidere con un ricevimento a pranzo o cena. Sempre più sposi, infatti, optano per delle nozze a tema “tea party”, preferendo a sontuosi banchetti serali una sana tazza di tè e biscotti in compagnia dei propri amici.

Se siete da sempre amanti della cultura britannica, e vi immaginate a festeggiare il “sì” con una merenda pomeridiana a base di pasticcini e tè, ecco qualche suggerimento per allestire la vostra cerimonia dei sogni.

Cos’è un matrimonio a tema tea party

Un matrimonio a tema tea party è una cerimonia pomeridiana ispirata alla tradizione inglese del tè delle cinque. Si tratta quindi di un evento intimo per pochi amici, in cui i due neosposi possono trattenersi con i propri invitati sorseggiando tè e gustando prelibati pasticcini. Oltre che per la sua semplicità, questo tema è particolarmente amato per la sua versatilità, in quanto può avere diverse fonti d’ispirazione.

Se amate Bridgerton, ad esempio, potete pensare ad un ricevimento regale, elegante e sontuoso. I fan di Alice nel Paese delle Meraviglie, invece, possono optare per decorazioni audaci e anticonvenzionali. Naturalmente, c’è sempre l’opzione classica di un tea party in stile vintage, con una collezione di tazze da tè spaiate e decorazioni che riportano dritte agli anni dell’infanzia.

Come organizzare un matrimonio a tema tea party

Per organizzare un matrimonio a tema tea party ci sono, secondo gli esperti, alcuni elementi che più di altri potrebbero aiutare a rendere unica l’atmosfera.

La location perfetta

State cercando una location magica per il vostro tea party? Secondo gli esperti, la soluzione migliore sono gli spazi outdoor, meglio se immersi nel verde: via libera, quindi, a giardini o sale da pranzo con vista su aiuole o roseti. Potreste, ad esempio, celebrare il rito all’aperto e poi organizzare un ricevimento in stile tea party tradizionale, con tavoli decorati con tessuti floreali, porcellane da tè vintage e fiori delicati.

Il sì è previsto nella stagione invernale? L’ambientazione perfetta potrebbe essere un’antica libreria o, perché no, una sala con un bel caminetto acceso.

Abbigliamento e look

Un matrimonio a tema tea party è l’occasione perfetta per divertirsi con abiti a tema, che si tratti di cappellini decorativi o di look più formali ispirati a Bridgerton. Pensate ad un dress code per i vostri invitati, e sfidateli ad indossare abiti floreali e colori pastello per una cerimonia diurna dal sapore fiabesco.

La wedding stationery

Gli inviti di un matrimonio sono un importante biglietto da visita della cerimonia, e nel caso di un evento a tema tea party è necessario sceglierli con cura. Secondo gli esperti è ideale puntare su tonalità pastello, con dettagli floreali e tocchi ispirati al tè.

In particolare, il classico banchetto del Cappellaio Matto di Alice nel Paese delle Meraviglie potrebbe rivelarsi la perfetta ispirazione per la vostra wedding stationery. Potete quindi realizzare degli inviti audaci e stravaganti, richiamandovi all’estetica della classica favola e al suo adattamento targato Disney.

Le decorazioni



Se avete scelto un giardino per il vostro matrimonio a tema tea party, i vostri migliori alleati per addobbi e decorazioni non possono che essere i fiori. Puntate su varietà colorate e vivaci: per un’atmosfera all’inglese, componete bouquet dall’aspetto imperfetto e raccolto, come se fossero appena stati colti da un giardino di campagna.

Se invece il sì è previsto in una stagione più fredda e avete puntato su spazi interni, circondatevi di pile di libri. Invece delle classiche alzate da tè, potete sistemare alcuni dolci su pile di libri vintage a più livelli, includendo magari alcuni dei vostri titoli preferiti per un tocco personale.

Infine, abbracciate pienamente il tema usando teiere come centrotavola e tazzine come elementi decorativi. Le rose, con la loro forma piena, si adattano perfettamente alla silhouette bassa di una teiera, e un singolo fiore in ogni tazzina crea un effetto a dir poco fiabesco.

Il table setting

Per allestire i tavoli del vostri ricevimento a tema tea party, puntate sul bianco o sulle tinte pastello. A seconda della palette di riferimento delle nozze, scegliete tovaglioli e runner in nuance delicate, con stampe floreali o bordi merlettati per un effetto più ricercato.

Le porcellane? Meglio spaiate. Non c’è nulla di più suggestivo di una tavola in cui la tazzina da tè non corrisponde al piattino da dessert, e il servizio del vostro vicino è diverso dal vostro. Approfittate delle tazzine vintage anche per regalare alla vostra sala da té un’atmosfera più intima e raccolta: utilizzatele al posto dei classici portacandele per sistemarvi dei lumini e disponetele lungo i tavoli.

Bomboniere di tè e biscotti

Concludere il matrimonio regalando agli ospiti una piccola delizia da gustare il giorno successivo è sempre una bella idea. Un sacchettino con tè e biscotti è una bomboniera perfetta per un matrimonio a tema tea party: potete ordinarli dall’Inghilterra per un tocco autentico, o affidarvi a una pasticceria locale che rilegga i grandi classici della bakery britannica con un tocco regionale.

Il menù

Come suggerisce il nome, al centro di un matrimonio a tema tea party non può che esserci la bevanda più amata dal popolo britannico. Ad ogni modo, non limitatevi ad inserire nel menù le varietà classiche: divertirevi invece creando variazioni sul tema, comprese opzioni fredde o alcoliche. Potete allestire un tea bar tradizionale, proporre cocktail come l’Earl Grey gin fizz o champagne con ibisco, oppure creare mocktail decorati con fiori commestibili.

In quanto ai piatti, pensate ad una varietà di appetizer dolci e salati che possano mettere d’accordo tutti gli invitati. Non possono assolutamente mancare i classici scones, accompagnati da confettura e miele o da formaggi e salumi. Largo anche a muffin, tramezzini e biscotti secchi, per i più tradizionalisti.

Oltre a tutti i dolcetti tipici di un tea party, non dimenticate il dessert più importante: la torta nuziale. Potete scegliere un classico della pasticceria britannica, come la Victoria sponge cake, oppure pensare a qualcosa di più curioso ed originale. Qualche idea? Chiedete al vostro pasticcere di fiducia di comporre per voi una torta spirata al celebre Earl Grey, il più classico dei tè inglesi.