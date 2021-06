Piano Estate 2021: laboratori su sostenibilità e tutela dell’ambiente.

editato in: da

Il Piano Estate 2021 prevede laboratori sui temi della legalità, sostenibilità e tutela dell’ambiente per il recupero e il rafforzamento degli apprendimenti. Ecco alcune proposte della piattaforma di didattica digitale redooc.com

Con la fine della scuola e l’inizio del periodo estivo, il Ministero dell’Istruzione ha istituito il Piano Estate 2021 per il rafforzamento delle competenze di base e il recupero della socialità. Tra le attività proposte dal ministero, vi sono laboratori educativi di arte, musica, digitale e sport e percorsi sui temi di legalità, sostenibilità e tutela dell’ambiente.

Proprio su questi ultimi argomenti, la piattaforma di didattica digitale redooc.com ha sviluppato diversi percorsi per sensibilizzare i giovani sui temi dell’ambiente e della sostenibilità, con lezioni ricche di video, immagini, approfondimenti ed esercizi interattivi spiegati.

One Planet One Future: lezioni per il pianeta

Uno dei percorsi gratuiti disponibili su redooc.com è sviluppato in collaborazione con One Planet One Future e l’artista ambientale Anne de Carbuccia. Le lezioni presentano immagini, video e testi che documentano le installazioni create da Anne nei suoi viaggi per testimoniare l’impatto dell’uomo e del cambiamento climatico sull’ambiente.

Dagli Oceani ai ghiacciai, dalle specie in via di estinzione fino alla spazzatura: la testimonianza dell’artista Anne de Carbuccia è raccolta in 3 lezioni (alle quali si aggiungeranno presto nuove lezioni) corredate da esercizi interattivi spiegati per permettere ai giovani di riflettere su un tema così importante quale quello della salvaguardia dell’ambiente.

Buongiornissimo? No, grazie!

Nella sezione sull’Ambiente della piattaforma Redooc, sono disponibili anche le lezioni gratuite dedicate al digitale, oggi fonte di grandi opportunità ma con conseguenze sull’ambiente importanti e spesso poco conosciute.

Le lezioni, sviluppate in collaborazione con EduIren e The Good in Town, raccontano attraverso video, immagini, testi e approfondimenti l’impatto del digitale sull’ambiente. Grazie al Galateo del digitale e al Manifesto per la Sobrietà Digitale del Ministro Roberto Cingolani, studenti e studentesse potranno imparare a utilizzare le risorse digitali a loro disposizione in modo consapevole e responsabile.

Educazione alla Sostenibilità: 17 Passi verso la Sostenibilità

Infine, è disponibile il percorso “17 Passi verso la Sostenibilità” che accompagna i giovani alla scoperta dei 17 Goal dell’Agenda 2030 dell’ONU. Le lezioni, una per ogni goal dell’Agenda, presentano testi, immagini, grafici e video interviste a voci autorevoli del panorama italiano. Non mancano gli esercizi interattivi spiegati per ripassare e sfidare amici e compagni sui temi della sostenibilità.

Inoltre, per i più piccoli, è disponibile “La favola dei 17 eroi”, che racconta i 17 Goal in una favola, per sensibilizzare i bambini e le bambine verso un futuro sostenibile.

Grazie alla scelta del carattere di lettura, al Text To Speech, ai video e alle immagini, tutti i contenuti dedicati all’Ambiente e alla Sostenibilità sono accessibili a tutti, anche a studenti con DSA e BES.

Scopri di più sui percorsi e sui laboratori dedicati alla sostenibilità, al digitale e all’ambiente nella sezione Educazione Ambientale su redooc.com