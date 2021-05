Shampoo e balsamo in flaconi ricaricabili: la svolta green di P&G

editato in: da

Riciclare, ridurre e riutilizzare. Con il progetto “Good Refill”, P&G lancia in Italia la prima bottiglia di shampoo in alluminio con sistema di ricarica, utilizzando così tutta la sua capacità di scala per avere un impatto positivo e concreto su un tema decisivo per il futuro del pianeta: l’inquinamento da plastica.

I flaconi in alluminio di Pantene, Head & Shoulders e Herbal Essences, infatti, saranno riciclabili al 100% e progettati per durare circa cinque anni, mentre le ricariche saranno realizzate con il 60% in meno di plastica rispetto ai packaging standard.

Questo innovativo sistema è parte dell’impegno per una bellezza responsabile di P&G Beauty che mira a tagliare del 50% entro la fine del 2021 l’uso di plastica vergine nei flaconi tradizionali di shampoo e balsamo. Ciò significa interrompere la produzione di 300 milioni di bottiglie di plastica vergini ogni anno e avere l’obiettivo di rendere completamente riciclabili le bottiglie di shampoo e balsamo.

«Questa innovazione nel packaging contribuirà a favorire il riutilizzo delle bottiglie di Pantene, Head & Shoulders e Herbal Essences, consentendo al contempo una riduzione della plastica vergine – commenta Valeria Consorte, Vice President Beauty Care di P&G Italia – Non si tratta più di se o cosa possiamo fare, ma di quanto velocemente possiamo farlo e il momento per abbracciare nuovi stili di vita sostenibili è arrivato».

«Abbiamo proseguito con più forza gli impegni in tema di sostenibilità ambientale, nella consapevolezza che il decennio di fronte a noi rappresenta una finestra cruciale per contrastare il cambiamento climatico – afferma Paolo Grue, Presidente e Amministratore Delegato P&G Italia – Per questo vogliamo raggiungere zero emissioni nelle nostre attività entro il 2030: lo faremo aumentando l’efficienza energetica, acquistando elettricità proveniente da fonti rinnovabili e proponendo soluzioni climatiche naturali. Abbiamo aumentato l’impegno per promuovere una forestazione responsabile, per garantire che il 100% dei nostri imballaggi, a livello globale, sia riciclabile o riutilizzabile entro il 2030 e per ridurre la plastica vergine negli imballaggi del 50% entro il 2030».