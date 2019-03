L’importanza della zia è innegabile. Ecco perché è così bello essere zie

editato in: da

Che siano sorelle della mamma o sorelle del papà, poco importa: quel che è certo è che senza alcun dubbio le zie sono una figura molto importante nella vita dei nipoti. Sono quel punto di riferimento sempre presente al quale è possibile rivolgersi per trovare conforto e coraggio. Una cosa è certa: per tutte le zie è bellissimo sentirsi parte integrante della vita dei propri nipoti e consentire loro di crescere con serenità e gioia di vivere.

A chi non è mai capitato di confidare un segreto ad una zia o di chiederle un consiglio? Le zie, infatti, non giudicano, sanno ascoltare e come un’amica, sanno anche essere complici. A volte i figli hanno qualche timore a parlare con i propri genitori. Per una zia invece, essere la confidente dei propri nipoti è una gioia immensa.

Le zie rappresentano il gioco, il divertimento, la spensieratezza (e i regali). A differenza dei genitori, le zie possono viziare i propri nipoti anche perché, ammettiamolo, è molto più raro ricevere un secco “no” da una zia piuttosto che da una mamma ma del resto, cosa c’è di più bello al mondo che vedere un bellissimo sorriso sincero sul volto dei propri nipoti?

La nascita di un nuovo nipote è una gioia davvero incommensurabile. I loro occhietti sorridenti, le domande intelligenti che faranno quando cominceranno a crescere e il loro stupore nell’aprire i regali che ogni zia adora fargli, il loro amore incondizionato: nel cuore delle zie c’è spazio per tutto questo.

Ma la cosa cambia quando ricevere un regalo dai propri nipoti è un momento magico e davvero emozionante. Quel pacchetto fatto con fogli di carta colorati con i pennarelli o i pastelli, il biglietto scritto a matita con qualche errore di ortografia ed il fiocco colorato saranno i regali più belli che una zia potrà mai ricevere in tutta la sua vita e rimarranno ricordi indelebili.