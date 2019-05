editato in: da

Hai comprato il regalo per la festa della mamma, ma ora non sai che cosa scrivere sul biglietto di auguri? Nessun problema: oggi ti proporrò diverse frasi, citazioni e aforismi da cui trarre ispirazione per il tuo messaggio d’auguri.

Citazioni per la festa della mamma

A volte non si trovano le parole giuste per esprimere l’affetto verso la mamma oppure, più semplicemente, non ci viene in mente nulla di speciale o non si ha abbastanza fantasia. Ecco, quindi, alcune citazioni che possono darti qualche idea su cosa scrivere nel biglietto per la mamma, puoi riportarle così come sono oppure personalizzarle come preferisci.

Ho raccolto quindi alcune frasi per la festa della mamma che mi hanno colpito particolarmente. Se ti piacciono, riportale sul biglietti di auguri da donare alla mamma.

Una bambina a cui fu chiesto dove fosse casa sua, rispose

“Dove c’è la mamma” (Anonimo)

Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno, che regge il mondo e gli uomini.

(Christian Bobin)

Descrivere mia mamma vorrebbe dire parlare di un uragano in tutta la sua potenza.

(Maya Angelou)

“Papà, cos’è un uomo?”

“Un uomo è chi si prende cura di te, chi ti protegge”

“Da grande diventerò un uomo, come la mamma”

(Andreapalmieri, Twitter)

Di tutti i diritti delle donne, il più grande è quello di essere madre.

(Lin Yutang)

Frasi divertenti per la festa della mamma

Se sei alla ricerca di qualcosa di spiritoso e divertente per dire alla tua mamma che le vuoi bene, ma strappandole un sorriso, ecco alcuni spunti:

Accoppiatrici professioniste di calzini. Detector di oggetti smarriti.

Campionesse di occhiatacce. Auguri a tutte le mamme.

(dlavolo, Twitter)

La mamma è quella persona che vedendo che i pezzi di torta sono quattro e le persone sono cinque, dice che i dolci non le sono mai piaciuti.

Non è veramente una mamma se non ti chiama a colazione, pranzo e cene per chiederti ‘Hai mangiato?’ prima ancora di ‘Come stai?’. Tanti auguri a te mamma, ti voglio bene

Quanto tua mamma ti chiede se può darti un consiglio, è in realtà una frase retorica. Lei te lo darà comunque. Tanti auguri mamma.

Queste frasi ironiche e divertenti sono solamente alcuni esempi di come puoi farla sorridere corredando il tuo regalo da un biglietto di auguri diverso dal solito. Le idee sono veramente molte e anche tu troverai il tuo modo speciale per esprimere tutto il tuo affetto.

A volte basta solamente scrivere quello che ti detta il cuore, senza pensarci troppo!