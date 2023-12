Fonte: Getty Images - Foto di Michael Putland Whamageddon, tutto sul gioco di Natale

Difficile nel periodo di Natale riuscire a fare un giro sui social senza imbattersi in una parola molto particolare, stiamo parlando Whamageddon che a qualcuno potrebbe non dire nulla, ma in realtà si tratta di un gioco che piace a molti.

Leggendo bene il termine non può sfuggire che è composto (anche) con il nome di una molto celebre band degli anni Ottanta, ovvero gli Wham!. Sono loro, infatti, insieme a Mariah Carey e Michael Bublè, i protagonisti indiscussi delle festività natalizie: difficile ascoltare la radio, entrare a casa di qualcuno, o in un locale, senza imbattersi in uno dei loro celebri brani per questo periodo dell’anno.

Ed è proprio su questa difficoltà che si basa Whamageddon, il gioco più divertente di Natale.

Whamageddon, di che cosa si tratta

La sfida di Whamageddon è ben chiara: dall’1 al 24 dicembre si deve riuscire a non ascoltare Last Christmas, il celebre e tanto amato brano degli Wham!. Se accade cosa si deve fare? Ammettere la propria sconfitta scrivendolo sui social con inserendo l’hashtag (da qui il motivo per cui questa parola è diventata onnipresente sui social). Per aggiungere un po’ di pepe al tutto, ecco che chi perde ha un posto (ovviamente immaginario) dove ritrovarsi con tutti coloro che si sono imbattuti nella canzone: la Whamhalla.

Tra le regole anche il fatto che si debba tenere in considerazione solo la versione originale del brano, quella cantata da George Michael: quindi via libera alle cover (del resto sono necessarie, perché un po’ di musica natalizia fa atmosfera).

Inoltre, sul sito ufficiale cercano anche di far desistere tutti coloro che cercano – in maniera volontaria – di far perdere i propri amici, perché si tratta di un gioco basato sulla sopravvivenza.

E, dal momento che le cose fatte in tanti sono più divertenti (basti pensare all’enorme successo che ogni anno ottiene il FantaSanremo) ci sono anche i link alle community su Reddit, Facebook e Instagram.

Il gioco è nato da oltre dieci anni e, nel tempo, ha preso piede in tante parti del mondo coinvolgendo sempre più persone. Se siete tra coloro che partecipano al gioco, o hanno deciso di iniziare da ora, attenzione a quello che ascoltate. Una vicenda accaduta in Inghilterra, infatti, dimostra come possa bastare un attimo per perdere.

Whamageddon, il caso inglese

Fermo restando che si tratta di un gioco (e che non è una presa di posizione contro il brano – tra l’altro bellissimo – degli Wham!) non è passato inosservato “l’errore” di un dj durante una partita di calcio della terza serie inglese che – tra il primo e il secondo tempo del match – ha messo proprio Last Christmas. Lui alla BBC ha confessato di averlo fatto apposta, ma che – quello che voleva essere un semplice scherzo – ha attirato su di lui diverse critiche.

Last Christmas, tutto sul celebre brano

La colonna sonora perfetta del Natale (o delle festività che lo precedono) non è tale se non si inserisce anche Last Christmas, celebre brano degli Wham!, duo pop che era composto da George Michael e dal chitarrista Andrew John Ridgeley. Il brano è stato pubblicato nel 1984 (proprio a dicembre) e pare che abbia venduto 10 milioni di copie.