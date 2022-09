Sofia Raffaeli, il brivido dell’ultima presa vale Oro: la “Formica Atomica” nella storia

Ci sono momenti che vagono tutta la fatica, l’impegno e la dedizione. Sofia Raffaeli lo sa bene, lei che a soli 18 anni è riuscita a entrare nella storia della ginnastica ritmica. Lei che ai Mondiali in Bulgaria ha fatto battere il cuore con ben quattro medaglie, di cui tre d’oro. L’ultimo al nastro: il suo esercizio è stato impeccabile e ha incantato pubblico e giudici. Ma ha fatto anche tremare con quell’ultima presa che ha scatenato brividi. Una performance che l’ha portata sul gradino più alto del podio per la terza volta in pochi giorni.

Sofia Raffaeli, la “Formica Atomica” conquista i Mondiali

Marchigiana, solamente 18 anni e già nella storia della ginnastica ritmica: Sofia Raffaeli ha fatto sognare, ma ha lei stessa raggiunto un sogno. Uno di quelli che, quando si pratica uno sport a livello agonistico, è una molla nelle giornate più dure. Ed è vincere, certo, ma anche dimostrare il proprio valore, superare i propri limiti, fare del proprio meglio. E in Bulgaria Sofia lo ha fatto per ben tre volte, portando a casa altrettanti ori per le sue performance negli esercizi al cerchio, alla palla e – infine – al nastro.

Un’ultima gara in cui Sofia Raffaeli ha tenuto con il fiato sospeso, soprattutto nell’ultima difficilissima presa da brividi. Perfetta. Tanto da permetterle di salire nuovamente sul gradino più alto del podio. La giovane ginnasta porta a casa quattro medaglie, infatti ha ottenuto anche un bronzo alle clavette. E il soprannome di Formica Atomica le calza a pennello, perché – nonostante sia molto esile – i suoi esercizi, lei, sono esplosivi.

Leggiadra e al tempo stesso grintosa, Sofia Raffaeli ha reso la pedana il suo palco personale: ed è entrata nella storia della ginnastica ritmica italiana diventando la prima individualista a vincere un oro ai Mondiali e a farlo per tre volte.

Sofia Raffaeli, chi la giovane ginnasta

Classe 2004, nata a Chiaravalle nelle Marche, Sofia Raffaeli ha iniziato a muovere i primi passi nella ginnastica a soli quattro anni. Inizialmente in quella artistica, tre anni dopo nella ritmica. Nel 2018 ha esordito in gare internazionali, prima nella categoria juniores e poi, a partire dal 2021, a livello senior. Un palmares di tutto rispetto e una serie di primati che la rendono una delle ginnaste più talentuose del nostro Paese.

Per il momento lei sui social non ha scritto nulla in merito a tutte queste vittorie, ma si è limitata a condividere le storie di altri. Ma dalle immagini quello che emerge in maniera dirompente è il suo sorriso, che non cela la soddisfazione di aver fatto qualcosa di grande.

Al termine di un’altra grande giornata per lo sport italiano la Formica Atomica – come riporta Ansa – ha commentato: “Abbiamo lavorato tutto l’anno per raggiungere questo livello. Al nastro è stato bellissimo farlo in questo modo, sono entrata solo per divertirmi. Sono riuscita a dare il massimo, la presa finale l’ho fatta pelo pelo. Tre ori e un bronzo? Non me lo aspettavo – ha aggiunto – ma abbiamo lavorato tanto e ci siamo riuscite. Questo terzo oro lo dedico a tutta la ginnastica Fabriano, la famiglia e la Federazione”.

Un sogno che promette di continuare a lungo, quello di Sofia Raffaeli: un sogno per lei e per tutta l’Italia dello sport.