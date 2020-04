Kate Middleton, la Regina la ringrazia e condivide un segreto

editato in: da

La Regina ringrazia Kate Middleton e William su Instagram e fa una sorpresa ai sudditi inglesi, condividendo un segreto della Corona: i suoi dolcetti preferiti. Ogni anno, in occasione della Pasqua, la Sovrana si fa preparare dagli chef di Buckingham Palace dei biscotti allo zenzero. Si tratta dei famosi Spiced Easter Biscuits che la Regina adora sin da quando era un bambina.

La ricetta è segretissima, ma in questa Pasqua speciale The Queen ha deciso di fare un regalo ai sudditi. Su Instagram, la Regina Elisabetta ha condiviso un video in cui i pasticceri reali preparano i famosi biscotti pasquali. Un modo per sentirsi più vicino non solo agli inglesi, ma anche alla sua famiglia. Quest’anno infatti la Royal Family trascorrerà delle feste pasquali diverse dal solito. Carlo infatti si trova insieme a Camilla nella sua residenza in Scozia, Sua Maestà è confinata a Windsor, mentre Kate Middleton e William si trovano con i figli ad Anmer Hall.

Proprio a Catherine è stato rivolto uno degli ultimi post della Regina Elisabetta. La duchessa di Cambridge, insieme al marito, continua a lavorare anche in isolamento. L’ultima apparizione risale a qualche giorno fa quando Kate ha partecipato a una videochiamata con alcuni studenti, mostrandosi sorridente e positiva, con un look giallo. Sui social Sua Maestà ha pubblicato il video con il nipote e la moglie: un modo per ringraziarli del loro impegno costante anche in questa situazione difficile.

Lo stesso non si può dire di Meghan Markle e Harry che, al contrario, si sono rifiutati di tornare a Londra. La duchessa di Sussex ha impedito al marito di raggiungere i suoi cari, anche quando Carlo è risultato positivo al Coronavirus. La Regina, secondo fonti di Corte, non avrebbe digerito il comportamento del nipote, ormai succube dell’ex star di Suits.

La coppia si è trasferita a Los Angeles per volere di Meghan, ma sembra che Harry sia già in preda a dubbi e ripensamenti. A Hollywood il principe si sentirebbe a disagio e come un “pesce fuor d’acqua”, schiacciato dalla mancanza della sua famiglia, ormai troppo lontana, e dai capricci della Markle, decisa a conquistare il mondo del cinema.