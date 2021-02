Elana Rochelle Caplan, moglie del CEO di Amazon, Andy Jassy

editato in: da

Andy Jassy diventerà presto CEO di Amazon, andando a sostituire il dimissionario Jeff Bezos, colui che ha portato al successo planetario il famoso sito di e-commerce. Dietro alla sua carriera brillante si cela senza alcun dubbio un grande spirito di sacrificio. Da molti anni, a supportarlo nella sua scalata ai vertici, c’è la moglie Elana Rochelle Caplan.

Donna di grande fascino, Elana ha avuto un ruolo molto importante nel dare slancio all’attività di suo marito, ma non ha mai rinunciato alla propria carriera. Classe 1968, la Caplan è nata e cresciuta a Beverly Hills. Suo padre George è un famoso avvocato californiano, specializzato in diritto commerciale, mentre la mamma Louise ha lavorato a lungo come amministratrice presso un importante studio legale di Santa Monica.

Con due importanti esempi in casa, Elana non ha mai trascurato la propria istruzione. Dopo essersi laureata al Philadelphia College of Textiles and Science, si è dedicata principalmente al mondo della moda. È infatti un’affermata stilista per Eddie Bauer, celebre marchio di abbigliamento, e per molti anni ha lavorato nell’ambiente viaggiando in tutto il mondo – a quanto pare, prima di approdare a Seattle ha avuto modo di abitare in città quali New York, Boston e Tel Aviv.

Elana Rochelle Caplan collabora anche con Amazon, il colosso di Jeff Bezos, nel ruolo di marketing manager. Suo marito Andy Jassy, laureatosi presso la Harvard Business School, è entrato a far parte dell’azienda nel 1997 ed è il fondatore di Amazon Web Services, che offre servizi di cloud computing. Sulla loro storia d’amore, tuttavia, sappiamo davvero poco: sono entrambi molto riservati, ed Elana non ama i social network.

Andy e sua moglie si sono sposati nel 1997, con una splendida cerimonia che si è tenuta a Santa Monica. Dopo il matrimonio, la coppia ha avuto due figli. Oggi la famiglia risiede in una magnifica villa a Santa Monica, all’interno di una tenuta dal valore di ben 6,7 milioni di dollari: a quanto si apprende dai media statunitensi, si tratta di una residenza incantevole con una suite padronale dotata di ogni comfort, tre camere per gli ospiti, un’ampia biblioteca e una zona barbecue, tra le altre cose.

Elana, grande appassionata di pezzi da collezione, ha arredato in prima persona la casa, rendendola accogliente e perfetta per la sua famiglia. La donna è inoltre un’amante dei viaggi e dello sport, unici dettagli emersi sulla sua vita privata altrimenti davvero blindata.