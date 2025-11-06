“Siamo così”, il nuovo format in collab con Alice Basso

C’è una grande novità e vogliamo condividerla con tutte voi.

Da oggi entra ufficialmente a far parte della nostra redazione una donna speciale. Con lei è stata intesa a prima vista. Un’affinità di valori e di passioni che ci ha convinto a sceglierci dopo poche parole. Una telefonata, qualche messaggio, un pranzo e il format ha preso forma.

Si chiama “Siamo così” e parla di ciascuna di noi. Un appuntamento mensile che troverete sui nostri canali social (Instagram, YouTube, Facebook) e ovviamente sulle pagine del nostro magazine.

Benvenuta Alice, una donna DiLei